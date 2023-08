Sara Uribe recibió flores de un famoso cantante junto con una propuesta indecente

Sara Uribe le mostró a sus seguidores un misterioso y coqueto regalo , el cual se lo envió un famoso cantante directamente hasta su casa, dejando entrever que hay una especie de relación entre ambos. Y además del hermoso presente, también había una nota con una propuesta bastante comprometedora y subida de tono que ruborizó a la joven.

Desde hace algunos meses, la modelo ha estado en la mira de muchos pretendientes debido a que ha manifestado en más de una ocasión que quiere conseguir una pareja, indicando que está abierta a la posibilidad de encontrar el amor nuevamente.

Sin embargo, a través de sus historias ha confesado que esto se le ha dificultado debido a la apretada agenda de trabajo que suele tener, indicando que apenas le queda tiempo para compartir con su hijo, Jacobo, entre los diferentes compromisos laborales que tiene.

Y si bien no ha llegado a concretar nada de manera oficial, varios de sus seguidores han especulado que ha estado teniendo algunas citas desde hace algunos meses, siendo vista con un misterioso hombre en una discoteca, y con uno que otro artista en plan romántico. Pero el que más ha resaltado es Naldy, el ex de Aida Victoria Merlano.

Pero para sorpresa de muchos de sus seguidores, Sara Uribe publicó un par de historias en las que aparece muy feliz mostrando orgullosamente una pequeña caja llena de rosas y bombones, mientras de fondo suena el tema de Romeo Santos, ‘Eres mía’, dejando entrever que fue el regalo de un pretendiente.

¿Quién es el misterioso pretendiente de Sara Uribe?

En la siguiente historia de Instagram, la presentadora decide pronunciarse respecto al misterioso presente que le llegó, indicando que fue de parte de nada más y nada menos que Romeo Santos.

“Me llegaron unas flores y dicen: ‘tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía no viviré en paz’. O sea, y me lo mandó Romeo Santos, cosita, Ave María, mi amor. No veo la hora de verte”, gritó Sara Uribe haciendo referencia al tema del neoyorquino, ‘Obsesión’.

Sin embargo, todo parece ser parte de un arreglo publicitario para difundir el concierto que dará el cantante próximamente en Colombia, algo que Aida Victoria Merlano también ha estado haciendo en sus redes sociales.