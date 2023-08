‘Guajira’ del ‘Desafío The Box’ reveló por qué luce más delgada que en la competencia

‘Guajira’ del ‘Desafío The Box’ ha sido tendencia las últimas semanas gracias a ser una de las preferidas en redes sociales y de los espectadores que cada noche se conectaron con ella para apoyarla en su proceso. A pesar de que no se llevó el dinero a casa, sí salió con mucho apoyo por parte de sus seguidores. Ahora, a través de las redes sociales, ‘Guajira’ reveló varias cosas desconocidas por los espectadores.

Sin duda, muchos siguen hablando y comentando respecto a lo que pasó en la última prueba de de mujeres, en donde quedó Aleja como campeona, pues algunos aseguraron que ‘Guajira’ se atrevió a hacer trampa devolviendo y retrasando la carrera de Aleja.

Sin embargo, ella no suele prestarle atención a dichos comentarios, sino que se enfoca mejor en su proceso y en lo que está viviendo en la actualidad. Por eso mismo, decidió responder algunas preguntas de sus seguidores sobre el pasado y el presente durante el reality y el por qué está tan delgada en comparación de la competencia:

“Admito que, entre más flaca esté para mi es wow, pero no soy esclava de la báscula, simplemente entreno muy duro (2/3 veces al día) me alimento con consciencia, ( no hago dietas extremas), de vez en cuando me doy mis gustico y mi cuerpo solito va tomando su forma”, afirmó la participante.

Una de las cosas que más le ha gustado a ‘Guajira’ ha sido precisamente volver a ver a su familia y tener la oportunidad de entrenar sin tanta presión, además de bailar, que es otra de sus pasiones.