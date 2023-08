“Que no le pare bolas…”: Paola Jara le armó ‘escenita’ de celos a Jessi Uribe en vivo

Paola Jara y Jessi Uribe son una de las parejas más reconocidas en la esfera del entretenimiento no solo por su amplia visibilidad en la esfera musical, sino también por el inicio de su relación la cual logró generar polémica por una supuesta infidelidad por parte del bumangués a Sandra Barrios madre de sus cuatro hijos.

Si bien, en esta situación para los artistas ha pasado a un segundo plano, las críticas se siguen dando por parte de los internautas en donde Jessi ha salido a defender a su esposa. En medio de este hecho también se han conocido noticias positivas para ellos, pues ‘apadrinaron’ a un joven cantante de música popular.

Le puede gustar: “Hay zonas un poco tensionantes”: Cristina Hurtado reveló cómo se vive la situación con Nayib Bukele en El Salvador

La pareja estuvo en el programa ‘Buen día, Colombia’ en donde hablaron un poco de este momento y dejando claro que ambos están de acuerdo en apoyar a los nuevos talentos, pues saben a ciencia cierta que no es para nada sencillo darse a conocer y alcanzar la fama. Si bien, los artistas estaban mediante una videollamada el joven cantante llegó al set para encantar al público con su talento.

Por supuesto, Ana Karina no dudó en indagar si el corazón de Dany Cardona de 20 años está ocupado. Ante el hecho y medio de varias risas el joven reiteró que sí tiene pareja y está enamorado de su actual pareja con quien llevaría un buen tiempo. Como era de esperarse Jessi no dudó en intervenir teniendo en cuenta los ‘coquetos’ comentarios y actos que deben hacer en medio de sus shows.

Mientras que Jara no se quedó callada: “Que la novia no le pare bolas…”, agregó la paisa con algunas risas, refiriéndose a su pareja. Asimismo, Paola y Jessi se mostraron emocionados al poder respaldar a Cardona, pues esta es la primera vez que lo realizan. Por su parte, el joven artista destacó que esta noticia ha sido una de las mejores que ha recibido.

Jessi Uribe mostró los detalles con que sigue conquistando a Paola Jara

Jessi no dudó en demostrar que no solo llena de detalles a su esposa cuando están distanciados sino también cuando están más cercanos que nunca. A través de su cuenta de Instagram compartió el detalle que le regaló a Paola durante unas cortas horas de estar separados y aprovechando el momento para aconsejar a sus fans: “No dejen morir los detalles o más bien no dejes matar tu lado detallista”.

También puede leer: ¿Nueva baja? Alejandra Giraldo confesó el motivo que la tendrá alejada de Noticias Caracol por un tiempo

Las cortas declaraciones por parte del bumangués estuvieron acompañadas de unas rosas y también otro detalle del cual optó por envolver con el fin de que este fuese todo una sorpresa.