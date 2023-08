“Naturalmente bella”, estos son los tratamientos que se hace Juliana Galvis, de ‘MasterChef Celebrity’ para mantenerse joven

La actriz y presentadora, Juliana Galvis es una de las mujeres más bellas de la televisión colombiana. En su participación en el reality de cocina del Canal RCN, ‘MasterChef Celebrity’ logró emocionar a sus seguidores con los resultados que obtenía en cada prueba, pero en su último reto de eliminación no logró convencer a los chefs.

Galvis siempre ha disfrutado de su belleza natural y un cuerpo envidiable con tonificadas curvas gracias a su estilo de vida, alimentación saludable y rutinas de ejercicio y yoga.

Para hacerle frente al paso de los años, Juliana acude a algunas ayudas externas para estimular la producción de colágeno en su rostro y disminuir la aparición de signos de la edad en la piel.

Los tratamientos de belleza de Juliana Galvis

“Queridos, ustedes saben que no tengo filtro y que cuento siempre lo que me hago”, inició comentando la modelo en un video previo a una intervención médica que usa como tratamiento en el cuidado de la piel de su rostro para verse más joven.

Juliana Galvis no tiene tapujos en compartir con sus fans los secretos de su belleza para verse siempre joven, como si los años no se le reflejaran en la piel, por eso ha dejado saber que uno de sus tratamiento predilectos es el Ultherapy con Radiesse.

El doctor Luis Miguel Zabaleta, esposo de la exreina de belleza, Paula Andrea Betancourt es el encargado de mantener a la presentadora con la apariencia que necesita para su día a día, su trabajo y para sentirse bien con ella misma.

Como lo mencionan los profesionales en el video, el ultherapy es un sistema que hace lifting facial sin incapacidad que paulatinamente hace que el colágeno vuelva a producirse en la piel para que todo se levante y Juliana se vea “naturalmente bella”.

“A mí me fascinaron los resultados, no me hinché”, finaliza diciendo Galvis al indicar que este tratamiento lleva varios años haciéndoselo y que gracias a los resultados, lo repite.