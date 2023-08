Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños aclararon cómo es su relación en ‘MasterChef Colombia’

‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, pero también de sus grandes diferencias.

Puede leer: Christopher Carpentier no se aguantó y dio “cachete” en ‘MasterChef Colombia’

Las actrices Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños en reiteradas oportunidades han manifestado que no son muy cercanas debido a las diferentes formas de ser de ambas, que algunas veces resultan hasta ser similares.

En el reciente capítulo 71 de nuevo a estas dos actrices les tocó ser pareja para un reto de campo desde la zona desértica de Villa de Leyva, en la que tendrían que preparar un picnic para seis personas con sus bebidas correspondientes para sus comensales.

Estos serían los encargados de emitir la votación y el grupo estaba conformado por el humorista Adrián Parada, la locutora Natalia Sanint, la actriz Zulma Rey, el cantante Karoll Márquez, la actriz Daniela Tapia y el creador de contendido Iván Ramiro Córdoba mejor conocido en las redes sociales como ‘El Negrito’.

Se esperaba una explosión de ambas, pero resultó ser todo lo contrario ya que coordinaron muy bien lo que harían limitándose a cocinar algo diferentes, y dejando de lado todas sus diferencias. Y durante los testimonios, mientras cocinaban hablaron de cómo es la relación que tienen.

“Nosotras, de pronto, puede que peleemos en la vida real, pero cocinando nos va super bien. Siempre que cocinamos nos va superbién. Somos como niños chiquitos, pero no es personal”

“En la cocina nosotras nos respetamos. Fuera de la cocina, pues no es que nos llevemos mal, simplemente nuestros campos no son los más compatibles, pero hay respeto. Nosotras no somos enemigas, nosotras hemos tenido desencuentros, pero cuando Carolina está en su luz es una vieja muy chévere”

— Martha Isabel Bolaños