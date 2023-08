‘Marce la Recicladora’ portó orgullosa la bandera de Colombia en prestigiosa premiación en EE. UU.

La más reciente sesión de la Asamblea de la Juventud de la UNESCO, se desarrolló el pasado 12, 13 y 14 de agosto en Nueva York, Estados Unidos, para reconocer la red global de jóvenes líderes y agentes de cambio a través del intercambio, la educación y el espíritu empresarial, desde los 18 hasta los 32 años, provenientes de más de 100 países del mundo. Dentro de este selecto grupo, estuvo ‘Marce la Recicladora’. Una influencer defensora del medio ambiente que desde 2019 ha creado una comunidad para visibilizar el oficio de los recicladores y la importancia de reciclar.

Desde el pasado viernes, esta joven llegó hasta el país norteamericano para iniciar su recorrido en las Naciones Unidas por primera vez, visitar ‘la ciudad que nunca duerme’: sus calles, e incluso como esa nación tiene poca conciencia de separar residuos. “Viendo que acá la gente revuelve todo y casi nadie separa bien 😓♻️”, aseguró.

Pero su visita estuvo marcada por un reconocimiento que recibió en la asamblea de la juventud, en la categoría “mejor historia de impacto”. A través de sus redes sociales, ‘Marce’ compartió un video de los minutos que vivió previo, durante y después de escuchar su nombre y el de Colombia.

“Reciclamores no puedo creer que esto me esté pasando en la asamblea de la juventud en Nueva York me gané el reconocimiento a “mejor historia de impacto” ¡Los quiero resto mis reciclamores y que viva Colombia!”, dijo en su clip que compartió con sus seguidores.

En la grabación, la influencer se acerca a la tarima, mientras se escuchan gritos y aplausos de júbilo del público, recibiendo una placa por el premio. Al final, ella y otros colombianos, celebran con la bandera orgullosos. “Wow wow wow wow. Te adoro carajita! Gracias! Eres grande!!!!!!”. “Felicitaciones Marce y gracias por influenciar de formas únicas y tan importantes a nuestro país y seguramente el mundo. Nos sentimos orgullosos”. “Súper merecido 🇨🇴👏🏼👏🏼👏🏼”. “TE LO MERECES!!! Eres una tesaaaa. Gracias a tiiii he cambiado muchos hábitos!!!!❤️”, fueron algunos de los comentarios de seguidores.