Linda Caicedo no llegó a Colombia y no estará en el homenaje a la selección, aquí la razón

Linda Caicedo Morocco v Colombia: Group H - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 (Paul Kane/Getty Images)

Tras la eliminación de Colombia contra Inglaterra en los cuartos de final, la FCF extendió a los aficionados la invitación a un evento que busca homenajear a las ‘superpoderosas’ por su histórica participación en la edición del Mundial Femenino. Y aunque las integrantes de la Selección Colombia van a estar presentes en el evento en su mayoría, habrá dos grandes ausencias.

Se trata de Jorelyn Carabalí, que desde su llegada a Colombia se desplazó a Cali para estar con su familia tras el fallecimiento de su hermano, y en un comunicado la FCF declaró que continuó con el evento a petición de la defensa “insistió e invitó a sus compañeras a seguir adelante con el evento organizado” y de Linda Caicedo, la icónica jugadora que sorprendió son sus anotaciones contra Corea del Sur y Alemania.

La razón de su ausencia

El primer grupo de jugadoras aterrizó el lunes a Colombia y el segundo grupo, llegó el martes 15 de agosto. A Linda Caicedo no se le vio en la llegada al aeropuerto ni en el bus junto a sus compañeras; La razón es que su club actual, Real Madrid, le solicitó unirse para iniciar los procesos de pretemporada de LALIGA, programado el próximo 9 de septiembre contra Real Betis.

Sin embargo, las palabras de la colombiana después de la eliminación son conmovedoras: “Siento tristeza. A la final siento que me quedan muchos mundiales, pero me duele, es por mis compañeras, la mayoría que ya van de salida como Carolina, quien es mi amiga y que salga hoy me duele mucho”.

El evento de bienvenida a la Selección se llevará a cabo el martes 15 en el Movistar Arena, las puertas se abrirán a las 3:00 pm hasta llenar aforo, pero tendrá inicio a las 5:00 pm, igualmente será transmitido en Caracol.