Laura Barjum publicó mensaje que preocupó a sus seguidores

La exparticipante del programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’, Laura Barjum, es una de las famosas más queridas de Colombia debido a su espontaneidad, sencillez y carisma con le que conquista a quien conoce.

Hasta hace unas semanas se sabía un poco más de aquella exreina de belleza que cautivó a todos con su sonrisa al representar a Colombia ante el universo entero y también de sus más profundas debilidades. Ahora, ha publicado un video en su red social Instagram con el que ha dejado a mas de uno a la expectativa, no solo por su contendió, sino por las palabras con las que lo acompañó.

“‘¡El que tenga miedo a vivir, que no nazca!’ me dijo en estos días mi gran amiga @iraidxs con su acento español 😮‍💨 ✨ y en ese momento se trataba de una tontería de la que nos estábamos riendo, pero hoy haciendo este video pienso: sí que no le he tenido miedo a vivir”, indicó en primera instancia Laura Barjum.

En el clip la exparticipante del programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se le ve llorando al principio mientras seguidamente aparece en variados escenarios como entrevistas y acompañada de sus más cercanos. Luego en sus palabras habló de cómo se siente en la actualidad tras hacer un balance de lo anterior, dejando bastantes dudas sobre su situación.

“He vivido y este último mes ni se diga. He sentido, vaya que he sentido… no le he tenido miedo al riesgo, a hacer palpitar mi corazón más rápido haciendo lo que más me gusta… y cómo me gusta esta versión mía, pienso quedármela un buen rato 🥨”, agregó Laura Barjum.

Es de recordar que Laura Barjum se convirtió en la novena eliminada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en el reto de eliminación del pasado jueves 27 de julio. En el que con un total de 45 minutos se enfrentó a su pareja el músico Diego Sáenz, la actriz Zulma Rey, la actriz Martha Isabel Bolaños, la actriz Juliana Galvis y la locutora Natalia Sanint.