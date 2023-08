“Hay sapos que me tratan de cochina”: Juli del ‘Desafío The Box’ se defendió luego de inesperado acto con su mascota

Juli del 'Desafío The Box' Juli del 'Desafío The Box'

Juli del ‘Desafío The Box’ fue una de las concursantes que más se destacó a lo largo del famoso reality de Caracol, pues no solo mostró sus habilidades físicas sino también varios detalles de su personalidad en donde se le vinculó en repetidas ocasiones con otro de los participantes como lo es ‘Rapelo’. Sin embargo, dejó claro que está enamorada de su actual pareja y solo existió una amistas entre ellos.

Luego de conocer quienes fueron los dos ganadores de la más reciente temporada de este reality, el resto de los participantes no ha dudado en dar diversas apariciones a través de sus redes sociales con el fin de aprovechar el auge que tuvieron a lo largo del ‘Desafío’. En medio del hecho, las críticas hacia Juli no se han hecho esperar debido a las “muestras de amor” que tuvo con una sus mascotas.

La exparticipante compartió un corto clip a través de su cuenta de Instagram en donde mostró a su gato quien adoptó desde que tenía aproximadamente 2 meses y por ende, ha logrado convertirse en su mejor compañía. Mientras que daba sus respectivas declaraciones Juli no dudó en darle algunos besos en su boca y el felino por supuesto, le respondió dándole algunos lengüetazos en sus labios.

Horas más tarde las críticas ante su actuar no se hicieron esperar en donde no la bajaron de “cochina” y “falta de higiene”. Sin embargo, Juli no se quedó callada y salió a responderles: “Hay unos sapos o sapas que me dicen ay no lo hagas, cochina, asquerosa como besas a tu gato en la boca, mar$c$ o sea ustedes chupan c%l& y se meten cualquier vaina en la boca y ustedes creen que a mí me va a dar asco besar a mi bebé”, reiteró Juli en principio.

Seguidamente, la bumanguesa aseguró que “él era su amorcito”, destacando que él era muy limpio e incluso bastante consentido mientras que seguía dejando que su gato la lamiera: “Diga no sean sapos que mi mami me da mucho amor, ustedes son unos envidiosos “. Asimismo, se dejó segundos más tarde tratando de limpiarse.

Asimismo, Juli decidió contar la historia de como su gato llegó a su familia, destacando que en principio, pensaron que el felino era una gata, teniendo en cuenta que esas habrían sido las declaraciones por parte de las entidades en donde adoptaron al gato. Meses más tarde y luego de una serie de comentarios por parte de sus amigas decidió llevarlo al veterinario en donde se percataron que se trataba de un macho. En medio de risas Juli resaltó que la tomó por sorpresa, sin embargo, el amor para este pequeño ha sido indiscutible desde el día en el que llegó a su hogar.

Cabe resaltar que la participante reiteró que su hermana a quien se le vio durante el ‘Desafío’ también cuenta con un gato, sin embargo, este tienen una personalidad más cerrada, es decir, al llegar a su hogar tenía miedo de recibir cariño. Pero con el paso del tiempo logró acomodarse en su nuevo hogar, pero no suele ser muy cariñoso con sus amas.