“Ya es hora de superar eso”: Aleja, del ‘Desafío The Box’, volvió y arremetió contra ‘Guajira’

JP y Aleja del 'Desafío The Box' en el "morado tour" Foto: Instagram @juanpblox

El ‘Desafío The Box’ es una de las competencias de la televisión colombiana más codiciadas, no solo por su dinero, sino también por la fama con la que los participantes salen, por eso, cada uno de los que entra se esfuerza para lograr llegar a la final. Ahora que hay una campeona del 2023, parece que no terminaron muy bien con la subcampeona del reality.

Muchos quedaron sorprendidos al darse cuenta que a pesar de que han pasado varias semanas desde que terminó la competencia, comentarios van y vienen entre las dos últimas mujeres que quedaron en la final, sobre todo porque varios usuarios siguen diciendo que debió terminar de otra manera.

Lo cierto es que Aleja y ‘Guajira’ se han dicho muchas cosas y parece que la pelea no termina entre ellas, pues luego de que la subcampeona asegurara que algunos habían nacido para ser líderes o y otros seguidores, Aleja decidió ser bastante clara y volver a responderle en una de sus historias:

“Yo creo que ya es hora de superar eso, yo ahorita ando super ocupada, esas son las consecuencias de ganar, ya pasó, se pueden despeluchar, pero desganada no hay”, terminó por decir la excompetidora.

Sin duda, parece que la pelea continuará, lo que muchos no logran entender es el por qué, si las dos salieron con muchos beneficios, dinero y mucha fama, así que algunos asumen que todo lo que está pasando entre ellas puede que sea solo una manera de llamar la atención de nuevas personas que ingresan a su perfil.

Por ahora, lo único que se sabe que ambas mujeres tienen su agenda llena de eventos.