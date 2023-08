“Pura mier**”: ‘Aleja’, del ‘Desafío The Box’ apareció furiosa en redes sociales contra medios de comunicación

Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box 2023′, ha sido tendencia las últimas semanas en redes sociales debido a tantos comentarios que ha recibido por parte de los espectadores colombianos, algunos apoyándola y otros asegurando que ese campeonato no era suyo. A través de las redes sociales, Aleja se ha pronunciado frente algunos medios de comunicación que estarían compartiendo noticias que no le gustan.

Hace poco, Aleja y ‘Guajira’ dieron mucho de qué hablar, pues la ganadora de la competencia aseguró que su contrincante pudo haberle hecho trampa en la última prueba para despistarla y sacarle ventaja. A través de una entrevista de radio, Aleja aseguró que en un momento ‘Guajira’ le hizo una seña para devolverse porque no vio salida, pero en medio de al conversación la ganadora reveló que no supo si lo hizo para ganarle ventaja.

Lo cierto es que a raíz de eso, su nombre ha sonado mucho más y varios usuarios la han criticado por haber hecho dicha acusación. Sin embargo, hay otro tema que se ha convertido en tema de conversación debido a que Aleja reveló en historias que algunos medios estarían diciendo cosas que no son:

“Esta mañana me levanté con muchos mensajes de varias personas porque habían dicho algunos medios que yo estaba saliendo con Alfredo. Eso no es cierto, yo no estoy saliendo con Alfredo, yo lo quiero muchísimo, es un parcero igual que todos. No se dejen comer cuento de todos esos medios y esos chismes de los medios, que inventan ‘ay que Aleja salió del Desafío y se ganó la plata en cirugías’, no hablen mierd*, yo solo tengo una cirugía y ya. Lo de los dimanes, pura Mier**, eso me los puse hace mucho tiempo”