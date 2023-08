Anuel AA reaccionó a la canción que Karol G le dedicó en su nuevo álbum

Anuel AA ha sido considerado por miles de seguidores como el ex tóxico, pues el cantante puertorriqueño, que en algún momento fue el novio perfecto para Karol G, se ha ganado muchas críticas por sus acciones, sobre todo cuando no deja de nombrar a la interprete de ‘Tusa’, incluso luego de haber pasado ya años de haber terminado su relación.

Karol G tiene una relación desde hace varios meses con Feid y Anuel AA ha sido protagonista de muchos rumores, además de haberse casado y haber tenido un hijo con la dominicana Yailin, pero a pesar de que cada uno ha seguido con su vida, parece que Anuel AA no puede superarla.

Luego de que Karol G lanzara su último álbum llamado ‘Mañana Será Bonito (Bichoca Season)’, muchos seguidores quedaron sorprendidos porque hay una canción llamada ‘Mi Ex Tenía Razón’, en comenta que, afortunadamente, encontró una personaje mejor que él.

Muchos creyeron que Anuel AA reaccionaría de una mala manera, pero lo cierto es que curiosamente el cantante de ‘Más Rica que Ayer’ compartió la canción de Karol G en sus redes sociales con un mensaje de ánimo para que sus seguidores la apoyaran con las reproducciones.

“Todo México, todo Puerto Rico, latinos en el mundo entero y España”, afirmó el cantante dejando sonar la canción de su ex. Muchos seguidores no reaccionaron de manera sorpresiva, de hecho, varios se lo esperaban, pues no es la primera vez que Anuel AA la nombra incluso cuando son canciones de amores nuevos en su vida.

Lo cierto es que Karol G sigue posicionándose como una de las mujeres referentes en la industria del entretenimiento y su nuevo álbum está siendo un éxito completo.