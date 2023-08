“Me cayó como un c**o”, esto fue lo que dijo Julio Correal sobre Karol G

Karol G se ha destacado principalmente en los géneros del reguetón y pop urbano, logrando en menos de 24 horas más de tres millones de vistas en YouTube, con su nuevo éxito musical titulado ‘Mi ex tenía razón’. Ahora bien, El empresario Julio Correal, que hace parte del mundo del entretenimiento y que organiza importantes eventos de música en el país, confesó cómo fue trabajar con Karol G años atrás.

El empresario reveló que en ese momento el mayor éxito de la artista era ‘Mi Cama’, que actualmente suma más de 784 millones de reproducciones en YouTube. Pues bien, la Bichota y su mánager eran demasiados novatos, pues no respetaron los horarios que tenían establecidos, además que sorprendió llegando con su expareja, el cantante Anuel AA, pidiendo que debían pagarle a él 5 mil dólares por su aparición cuando este no estaba contratado.

“Ahí empezó mal nuestra relación. Me cayó mal (...) Diez minutos, quince minutos, media hora y no bajaba la vieja y estábamos en un festival y el artista debe ser respetuoso con los horarios. ‘Mira, Karol, son las 8:00 p.m., igual te vas a bajar a las 9:00 p.m., ¿te vas a subir o no te vas a subir?”, fue la pregunta que le hizo Correal a la colombiana, a lo que ella respondió: “No, pero es que me estás debiendo 5 mil dólares de Anuel”.

Por ello, el empresario se ha visto inmerso en varias polémicas en el mundo del espectáculo por su particular forma de expresarse, como por ejemplo el enfrentamiento que tuvo con la banda estadounidense Guns N’ Roses en 1992, cuando se presentaron por primera vez en el Estadio el Campín.

Por ahora, la artista se encuentra ansiosa de comenzar en los próximos días su gira por Estados Unidos; además de estar en la promoción de su nuevo disco ‘Mañana Será Bonito, Bichota Season.’