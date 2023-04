“Si estás en peligro de muerte, yo no te contrato”: Julio Correal en contra de inusuales peticiones de artistas

Hablar del actor y empresario Julio Correal en Colombia, es hablar directamente de conciertos, festivales y eventos masivos; y también de su distintiva manera de expresión, hecho que le ha generado distintas polémicas cómo el recordado enfrentamiento que tuvo en 1992 con la banda estadounidense Guns N’ Roses.

Precisamente unas recientes declaraciones de Correal en Súper Nova Pódcast, lo han vuelto a poner en el ojo público, ya que habló de algunas situaciones a las que se ha visto enfrentado al momento de contratar a los artistas que hacen parte de sus eventos.

En la entrevista, el empresario aseguró que hay sugerencias por parte de los managers de los cantantes que lo hacen dudar en contratar sus servicios, como por ejemplo el tipo de transporte que solicitan, ya que algunos piden hasta dos camionetas blindadas de colores diferentes al momento de ser recogidos en el aeropuerto.

“¿Estás amenazado de muerte, le debes un billete a alguien? Si estás en peligro de muerte, yo no te contrato”, fueron las palabras que en alguna ocasión utilizó Julio para presentarle su informidad a uno de los managers, que solicitó dos camionetas idénticas, una blanca y otra negra, para su traslado al hotel.

Julio Correal en contra de los managers que no conocen Colombia

Pero no solo el transporte está en la lista de sugerencias de aquellos que se dedican al manejo de artistas. En la entrevista, el también actor dio a conocer una curiosa anécdota que tuvo con uno de estos representantes respecto a la presencia de un diminuto insecto en la cama de un hotel.

El suceso, que aparentemente tuvo como protagonista a un artista puertorriqueño, aludiendo a la manera en como se expresó Correal; se dio en el municipio de Girardot.

“Un manager me mando la foto de una hormiga parada en la cama y me contestó que no podía poner en riesgo a sus artistas por la picadura de un animal raro”. Este fue uno de los peculiares sucesos que vivió el empresario, quién estaba indignado por el hecho que los managers no conocieran las condiciones de vida y clima de los países que contratan sus servicios.

