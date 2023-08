El dinero no lo soluciona todo: 5 famosos que han sufrido de depresión y ansiedad

La depresión y ansiedad son problemas de salud mental que afectan a personas del común y a famosos. Son enfermedades que no se deben tomar a la ligera ni en broma, sino por el contrario, tomar con responsabilidad y buscar la ayuda necesaria para salir avante con estos temas.

Artistas como Adele, Alejandro Sanz, J Balvin y Justin Bieber, han abierto sus corazones en varias oportunidades con sus fans, para revelar los difíciles momentos emocionales y mentales por los que han pasado, por lo que buscan ser un ejemplo para quienes los siguen y sufren también de depresión y ansiedad, pues siempre su mensaje central, es que no están solos y buscar ayuda, siempre será la mejor decisión.

Aunque los artistas no publiquen el parte médico, sin tapujos hablan del tema, o dan muestras de las afectaciones por las que están atravesando, generando preocupación entre quienes los ven como ídolos a seguir.

1. Alejandro Sanz

El pasado 26 de mayo, el cantante español, Alejandro Sanz, intérprete de ‘Corazón partido’ y ‘Amiga mía’ compartió en sus redes sociales una serie de mensajes con los que llamó la atención y generó angustia.

En dichas publicaciones afirmó que no se encontraba bien, recalcando que la tristeza y el cansancio se habían apoderado de él, hasta el punto de querer “no estar”.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase”, fue parte del mensaje en su cuenta de Twitter.

Sin dar mayor explicaciones, Sanz se refirió en un nuevo mensaje sobre la crisis de salud mental que sufrió:

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”.

2. Cara Delevingne

La actriz y modelo fue abierta con sus seguidores, tanto que en una entrevista a la revista Vogue en el 2019, comentó que ha sufrido de cuadros de ansiedad desde su adolescencia, incluso, ha llegado a tener pensamientos suicidas.

En 2022, ingresó a rehabilitación a causa de una crisis existencial que enfrentó como resultado de unas imágenes que se viralizaron, donde ella se veía con un aspecto demacrado, con las que cuestionaron su salud mental.

“No estaba bien… es desgarrador porque pensaba que me lo estaba pasando genial, pero en algún momento tuve que reconocer que no tenía buen aspecto. Ya sabes, a veces necesitas hacer una revisión de la realidad, por lo que en cierto modo las fotos fueron algo por lo que estar agradecida”, dijo la actriz.

3. J Balvin

El cantante paisa sufre de ansiedad y depresión, tanto que para buscar ayudar a quienes lo siguen y que también enfrentan a diario su mente, decidió crear ‘Oye’ una aplicación colaborativa en la que pueden, por medio de la meditación y algunas actividades, llevar una vida más sana mentalmente hablando.

En su documental ‘The boy from Medellín’, J Balvin mencionó que, “Hablar en público sobre ansiedad y depresión me ha ayudado a superarlas. La meditación me ha salvado la vida”.

4. Adele

La cantante británica, Adele, reveló en el 2021 que durante su divorcio estuvo propensa a la ansiedad, y a pesar de refugiarse en la música y expresar sus sentimientos por medio de las letras de sus canciones, tuvo que acudir a “mucha terapia”, a la meditación y al deporte, tanto que incluso, logró cambiar por completo su físico.

“Nunca se trató de perder peso, sino de ponerme fuerte y alejarme lo más posible del teléfono cada día”, indicó cuando fue indagada sobre la inclusión de una vida activa con actividad física, buena alimentación y ejercicio constante, elementos que para ella fueron claves en mantener su salud mental estable.

5. Justin Bieber

Justin comenzó su carrera artística desde que era un niño, y a pesar de la fama y el dinero, todo lo que lo rodea y lo que pasa por su cabeza, le han jugado malas pasadas a lo largo de su vida.

Es por esto que en su documental ‘JB Next Chapter’, el cantautor mencionó que ha presentado depresión y ansiedad en las etapas más difíciles de su vida.

En la producción audiovisual, enfatiza que incluso presentó ideas suicidas en varias ocasiones, por lo que tuvo que ser tratado médicamente por la depresión que presentó.

“Mi experiencia fue frente a las cámaras y tenía un nivel diferente de exposición. Tenía mucho dinero y muchas cosas”, menciona cuando se refiere a que en su adolescencia probó distintas sustancias como otros colegas de su industria.