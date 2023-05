“A veces no quiero ni estar”: Alejandro Sanz extendió mensaje sobre salud mental en sus redes

El cantante Alejandro Sanz, publicó en la tarde de este viernes 26 de mayo, un trino en el que dio a conocer que padece algunas afectaciones en su salud mental, hecho que preocupó inmediatamente a sus millones de seguidores en el globo. Adicionalmente, el madrileño aprovechó Twitter para extender un mensaje de cuidado mutuo entre todas las personas que viven circunstancias similares a la suya.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar”, fueron las palabras del hombre de 54 años en la publicación.

Para el artista, la salud mental es un tema que debe ser tratado y hablado públicamente, con el objetivo de encontrar pares en todos los círculos sociales, que ayuden de alguna manera de tratar sus afectaciones mentales, por medio de actos cotidianos como una conversación.

“Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, agregó el cantante

La salud mental puede ser tratada desde la atención primaria

Acorde al informe de la Organización Panamericana de la salud - OPS, “Los problemas de salud mental comunes pueden ser manejados desde la atención primaria. Y los países que hacen parte de la organización deberían incluir en sus planes de salud, modelos integrales, accesibles y de calidad en sus redes de servicio médico público.

Adicionalmente, la OPS aseguró que “Cada año se registran 93.337 muertes por suicidio en la Región, lo que representa una tasa de 9,0 por 100.000 habitantes, con variaciones significativas entre los países y las subregiones de las Américas. La tasa regional de suicidio ha aumentado un 17% desde el año 2000, y que “El gasto público mediano en salud mental en toda la Región es apenas un 3%”.

Si usted está pasando por una situación complicada en su salud mental, en Publimetro tenemos una nota al respecto, para que pueda encontrar ayuda profesional avalada por el Ministerio de Salud: ¿Qué hacer si siente que no hay salida a sus problemas?

