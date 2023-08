Así es la linda mansión de Miguel Varoni, actor que interpretó a Pedro El escamoso, en Miami

Miguel Varoni, es un actor y director de televisión colombiano, nacido en Argentina. Es hijo de la actriz colombiana Teresa Gutiérrez y del compositor, violinista y director de orquesta argentino Américo Belloto Varoni. Hizo su debut como actor a la edad de doce años en la obra Las señoritas Gutiérrez, y gracias a su forma de ser y al talento que le corría por la venas heredado de sus padres, puedo escalar rápido en la farándula nacional.

Ahora bien, el personaje con el que logró consagrase a nivel nacional e internacional fue en la novela ‘Pedro El escamoso’ producida por Luis Felipe Salamanca y Dago García y trasmitida por Caracol Televisión entre el año 2001 y el 2003. Sin embargo, su éxito también se debe a la actriz Catherine Siachoque, con la que contrajo matrimonio en el año 1999 en la ciudad de Bogotá, logrando convertirse en una de las relaciones más sólidas en el mundo del entretenimiento.

Miguel Varoni ha tenido una gran transformación. (Instagram @soyvaroni / @pedro_el_escamoso_)

«Cuando la vi en el avión, me impactó y ahí empezó el coqueteo y luego nos fuimos a vivir juntos en contra de toda la familia de Cathy, ya que son muy religiosos y no aprobaban nuestra unión libre. A los dos años y medio nos casamos por la iglesia aunque no lo necesitábamos, pero la quería ver feliz», expresó Miguel Varoni.

La pareja decidió migrar de Colombia hace años y en Estados Unidos, han logrado consolidar su carrera con proyectos prometedores.

Vale recordar que el actor y director Miguel Varoni, de 56 años, está considerado como uno de los artistas latinos mejores pagados en la industria audiovisual: su patrimonio está avaluado en 145 millones de dólares. Mientras que Catherine Siachoque tiene un contrato de 35 mil dólares por novela con la reconocida productora, Telemundo.

El blanco es el color predominante de su hogar, tal y como queda demostrado en su sala, donde los tres sillones son de ese color, así como los arreglos florales que tienen en su centro de mesa y hasta las elegantes cortinas que adornan sus ventanas.