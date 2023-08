‘Guajira’, del ‘Desafío The box’ mostró su talento oculto y dejó con la boca abierta a más de uno

'Guajira' del 'Desafío The Box' pantallazo tomado de instagram

‘Guajira’ se coronó como la subcampeona del ‘Desafío The Box 2023′ y quedó señalada como una de las preferidas de la competencia, pues incluso luego de dos semanas en las que se acabó la competencia, muchos siguen llenándola de mensajes sobre lo triste que fue verla perder. Sin embargo, parece que Kelly, como es su nombre real, está mejor y más feliz que nunca con los nuevos proyectos que vienen para su carrera.

Lea también: “Me duele tu partida”: Laura Ojeda se viste de negro y se despide de importante mujer de su familia

Luego de haber sido recibida en la Guajira como toda una estrella, con tarima y música, la excompetidora ha estado viajando constantemente para presentaciones, encuentros y también para disfrutar con su familia, pero también aprovechó para mostrarle a sus seguidores el talento que tiene y que ha encantado a más de uno.

A través de varios videos, ‘Guajira’ ha mostrado el don y el talento que tiene para el baile, sobre todo para la champeta. Se juntó con varios influencers para hacer varias coreografías y realizar contenido de ese tipo, conquistando a más de uno con los movimientos exóticos, además del ‘cuerpazo’ que tiene gracias a los años de entrenamiento.

En redes sociales no han parado de pronunciarse respecto a la nueva actividad de ‘Guajira’, que por su sonrisa, se nota que lo disfruta mucho.

Lea también: Manuel Turizo fue tildado de traicionero por irse a evento con Piqué y él respondió contundentemente

‘Guajira’ afirmó que Aleja ganó el ‘Desafío The Box’ por suerte

Según lo que comentó en redes sociales, la subcampeona de la competencia reveló que sí fue suerte:

“Yo pienso lo mismo sin despertar el trabajo que hizo la ganadora porque estuvo super bien, se le dio y lo merecía, cualquiera de las dos que se lo ganara estaba bien. Pero aunque a muchos les disguste y aunque muchos digan ‘ay es que no fue suerte’, sí fue suerte, en ese tipo de competencia sí hay un ‘chin’ de suerte, porque si se pueden dar cuenta, precisión nunca me faltó, siempre le pegué a la ficha. Entonces, sencillamente la suerte no estuvo de mi lado, sí se necesita suerte duélale a quien le duela”.