“Me iba a morir”: Nicolás Arrieta reveló por qué cambió su contenido en las redes

Nicolás Arrieta finalmente se pronunció respecto al cambio tan drástico que ha tenido su contenido en las redes sociales, pasando de hacer críticas duras contra negocios y emprendimientos de influencer, a simplemente mostrar sus noches de fiesta. Y tal parece que la razón estuvo ligada a un evento reciente atravesó.

A través de diferentes plataformas, los fanáticos del influencer dejaron varios mensajes en los que coincidían que el joven no solo había dejado a un lado sus videos para revelar estafas en las redes, sino que también había mostrado un comportamiento errático, preocupando a varios de ellos en el proceso.

Puede leer: “Nos damos besos”: hermano de Lina Tejeiro habló de su ‘relación’ con Nicolás Arrieta

Desde noches en las discotecas rodeado por varias mujeres y tragos, hasta golpes y moretones misteriosos en su cara y cuerpo mostró el colombiano a través de varias historias y publicaciones, además de presentar dificultad para hablar en algunas oportunidades.

Pero tal parece que no fue una actitud repentina sino que estuvo accionada por un evento que vivió recientemente Nicolás Arrieta: la ruptura con su ex, Loren Esteban. Esto lo dejó entrever en una de sus recientes historias de Instagram en donde justificó por qué cambió tan drásticamente su contenido.

“Hay un meme que lo explica, vamos a ponerlo”, dijo el joven antes de publicar una imagen que decía: “vendo ataúd nuevo, no lo usé. Creí que me iba a morir de amor hace meses, pero se me pasó la pendejada”.

Lea también: La pelea entre ‘La Liendra’ y Nicolás Arrieta ya tiene fecha: esto se sabe

Nicolás Arrieta planea regresar a su contenido habitual

Además de confesar el motivo detrás de la actitud que tomó hace algunos meses, el creador de contenido también aprovechó las historias para contar que estará de vuelta con sus acostumbradas publicaciones, dejando entrever que las noches de parranda quedaron en el pasado.

“Hemos regresado a nuestra programación habitual. Vamos a hacer como si estos últimos seis meses nunca hubieran pasado. Vamos a hacer un borrón, olvídense de todo lo que pasó esos últimos seis meses, por favor”, dijo Nicolás Arrieta en un clip.

El colombiano también contó que durante su ausencia muchos estafadores han estado haciendo de las suyas, algo que ha podido notar por los mensajes que le han enviado sus seguidores a lo largo de este tiempo. Sin embargo, contó que a partir de ahora se dedicará a mostrar pruebas de estafas en negocios, además de otro tipo de contenido más orientado a las series y películas.