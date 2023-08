Manuela Gómez explicó los motivos por los que no quiere tener hijos ¿Está de acuerdo?

La bella Manuela Gómez se unió a la dinámica de preguntas y respuestas por medio de las historias de la red social Instagram en la que llegó un cuestionamiento en el que le piden decir si piensa tener hijos.

La empresaria respondió de manera directa, pero haciendo un balance sobre lo que es su vida y lo que le ha costado conseguir su tranquilidad revelando que algunas veces se ha cuestionado sobre sí tener o no un hijo.

“Es que no le he terminado de decidir aún, pero cada vez que convenzo que, no quiero ser mamá. O sea, es una vaina toda extraña porque sí quiero ser mamá, pero sé lo que conlleva ser madre y no sé si estaría dispuesta a sacrificar tantas cosas, mi vida entera literalmente por mi hijo, no ´se si soy muy egoísta, pero es que yo vivo muy bueno, no le doy explicaciones a nadie, hago lo que yo quiera. Es como perder la libertad”, indicó en primera instancia Manuela Gómez.

Indicó con un ejemplo que de tener un hijo ya pone la mirada en que lo tendría hasta los 25 años con él en su casa. Precisó que es muy realista y no egoísta, pues asegura que por fin consiguió la paz que tanto andaba buscando.

“Ponerme una carga de estas, que no es solo lo económico, sino que yo tengo que estar puesta para mi hijo 100 %. De verdad que no sé, llevo pensando demasiado tiempo y no he podido tomar la decisión, porque realmente vivo muy bueno y sé que un hijo me amarraría mis planes”, agregó Manuela Gómez.

Muchas veces más razones económicas, laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral son los principales motivos para no tener más hijos. Además de no tener pareja o no considerar la que tienen adecuada.