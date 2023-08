Alejandra Serje recomendó a las mujeres qué hacer cuando las pretende un hombre casado

La bella Alejandra Serje se unió a la dinámica de preguntas y respuestas por medio de las historias de la red social Instagram en la que llegó un cuestionamiento en el que le piden decir qué es lo que debería hacer una mujer si la está pretendiendo un hombre que tiene pareja.

Ante esto la presentadora no se inmutó y pasó a responder con cinco recomendaciones en las que hace un llamado a la reflexión y en especial al amor propio como mujer, ya que es prioritario no ser la otra en una relación.

“Si no la respeta a ella ¿Qué puedes esperar tú? ¿Tan poco valor te das como para recibir las sobras de alguien? Siéntete merecedora de un amor exclusivo para ti. No seas participe de un dolor que se crea a la raíz de una traición recuerda que la vida es un boomerang. ¡Amate! Una mujer que se ama jamás aceptaría algo así, piensa algo: ¿si tuvieras una hija le gustaría que un hombre así llegara a su vida?”, indicó Alejandra Serje.

Asimismo, fue cuestionada sobre la manera en la cual poder ser feliz la cual considera que le parece una pregunta difícil de contestar, pero indicó que lo que único que puede decir al respecto es que una persona es más feliz cuando se da prioridad a sí mismas.

“Cuando no esperas nada de nadie, cuando no idealizas, cuando te llenas de amor propio y cuando valoras lo que tienes y no lo que te hace falta”, respondió por medio de las historias la presentadora Alejandra Serje.

Finalmente confesó lo que tiene en mente sobre sus proyectos para culminar el año en medio de halagos. Y dijo que “Estoy trabajando en el proyecto más importante: yo misma. En cuanto a labores se vienen muchas sorpresas y grandes metas por cumplir, se las iré contando”.