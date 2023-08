“¿Quién pidió pollo?”: Manuel Turizo se desnudó en las calles de Miami y le hizo ‘chorrear la baba’ a sus seguidoras

Manuel Turizo se ha convertido en uno de los cantantes del género urbano, quien se ha consolidado como una de las promesas de la industria, pues a sus escasos 23 años, el intérprete de ‘Una lady como tú' ya ha compartido el escenario con artistas de la talla de Piso 21, Shakira y Nicky Jam. Sin embargo, Turizo no solo se ha dado a conocer por su gran talento para cantar, sino que también por su atractivo físico.

El artista se ha robado el cariño de sus miles de seguidores, con su carismática forma de ser y con su sensualidad, el cantante monteriano ha conquistado a sus fanáticas, quienes no han dudado de expresar su fiel apoyo al artista. Son cientos de seguidores que además de su admiración han demostrado estar bastante hipnotizadas con el cantante, pues los comentarios sobre lo guapo que luce en las fotos.

Las fanáticas estallaron en las redes sociales luego de que se filtraran varias imágenes de Turizo en el que se podía ver al artista corriendo desnudo por la ciudad de Miami, en las imágenes también se ve a sus genitales pixelados, por lo que miles de seguidores le pidieron que las publicara sin censura. No obstante, muchos consideran que las fotos pertenecen a una estrategia de marketing de lo que podría ser un nuevo proyecto musical del artista.

No obstante, hasta el momento no se conoce si los rumores sobre una futura canción es real o mentira, pues el cantante todavía no ha dado ninguna declaración al respecto. Sin embargo, la mayoría de los seguidores afirman que se podría tratar del video musical de dicho tema.

