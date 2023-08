Mejor cerca que lejos: Gerard Piqué y Clara Chía ahora viven al lado de su peor enemigo

Gerard Piqué y Clara Chía siguen siendo noticia a pesar de que su relación se confirmó hace más de un año, sobre todo porque a pesar de que han tratado de llevar su romance en privado, los fanáticos de Shakira y seguidores no perdonan lo que pasó con la cantante colombiana. Clara Chía se ha visto afectada en su salud mental por el asunto, incluso llegando a interponer una demanda hacia un famoso periodista español.

Hace algunos meses, Jordi Martín tuvo que asistir al tribunal porque Clara Chía interpuso una demanda por acoso, supuestamente, porque Martín, quien hace parte del programa de Univisión, El Gordo y La Flaca, la perseguía para tomarle fotos y entrevistarla.

Ahora, parece que la noticia es más chistosa ahora, pues resulta que ahora Piqué se mudó al mismo condominio en donde vive Jordi Martín en Barcelona. Por supuesto, el cambio de casa incluyó a la misma Clara Chía, quien parecía ser la más afectada por la situación, argumentando que había tenido crisis de ansiedad y depresión debido al asedio del hombre.

Cabe resaltar que la mansión a la que se mudaron ya había sido ocupada por Piqué y Shakira en el 2012, cuando su relación hasta ahora estaba empezando y estaban más enamorados que nunca, incluso donde Milán dio sus primeros pasos.

Ante esto, Jordi Martín aseguró que él estaba cumpliendo con las órdenes del juez, pero que definitivamente la pareja lo persigue:

“La casa cuenta con grandes ventanales, piscina y hasta con una cancha de futbol. Esta historia me persigue, ellos pudieron haber elegido otro condominio y más sabiendo la orden de restricción que tengo, por ahora, de no acercarme a Clara Chía. Yo espero que cuando la chica se tropiece conmigo comprando el pan no llame a la policía, porque ya tengo ocho años viviendo acá y tengo derechos por antigüedad”.