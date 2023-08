A Yeferson Cossio casi le muerden su parte íntima durante su visita a Japón

Yeferson Cossio casi sufre un penoso accidente durante su visita a Japón, ya que mientras estaba en un concurrido parque de Nara casi le terminan mordiendo su parte íntima, algo que no solo lo asustó a él, sino también a su novia quien se encontraba grabando el peligroso suceso. Y eso no fue todo, ya que de camino a la salida también se llevó otra sorpresa.

El influencer es conocido por el tipo de contenido que publica en sus redes sociales, la mayoría de él enfocado en una gran cantidad de videos de bromas, las cuales suelen ser protagonizadas por su hermana, Cintia, y su grupo de amigos. Aunque en ocasiones él también se ve involucrado como una víctima más.

Puede leer: “Nos robaron”: Yeferson Cossio denunció que un repartidor de comida lo estafó

Y la fortuna que Yeferson Cossio genera con este tipo de videos y otros emprendimientos más suele estar destinada a varios fines, entre los que destacan donaciones de alimentos para personas en situación de calle y contribuciones frecuentes a refugios de animales.

Sin embargo, también suele destinar su dinero para otros lujos, como por ejemplo una serie de viajes a diferentes partes del mundo. Y su más reciente parada fue en Japón con su novia, su hermana Cintia y su pareja.

A través de sus historias ha publicado todo tipo de contenido sobre su viaje, incluido su paso por Nara, un lugar de Japón que suele ser famoso por su parque lleno de ciervos en donde los visitantes pueden interactuar con ellos.

Pero la interacción del colombiano casi pasa a mayores ya que uno de los ciervos que estaba alimentando estuvo a pocos centímetros de morder su pene, ya que el joven tenía parte de la comida sobre esa zona: “no, el pene no, la p*** no. Ahí no hay nada comestible, además es repequeño”.

Lea también: “La mejor parte es cuando se acaba” le dan ‘palo’ a Yerferson Cossio por su nueva canción ‘Muñequita’

Yeferson Cossio se llevó otro regalo ‘para llevar’

Por si fuera poco, además del susto que se llevó mientras alimentaba a los ciervos, otro de estos animales decidió seguir a Yeferson Cossio hasta una parte más alejada del parque para dejarle un regalo despedida.

Y es que un ciervo decidió morderle una nalga mientras estaba caminando y grabando una historia. “Ay, me mordió el c***, ¿Por qué?”, dijo el influencer confundido mientras se acercaba al animal para acariciarlo.