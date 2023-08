A Jessica Cediel la regañó una niña por el tipo de contenido que publica

Jessica Cediel confesó en una de sus historias que recibió un “regaño” de parte de una pequeña seguidora a propósito del contenido que ha estado subiendo últimamente, el cual ha recibido una gran cantidad de críticas de parte de muchos internautas, llevándola a limitar los comentarios en sus publicaciones.

La colombiana ha estado muy ocupada durante las últimas semanas, compartiéndole a sus seguidores que su nuevo trabajo en Telemundo le ha absorbido una gran cantidad de tiempo, dejándole poco espacio en su agenda para interactuar con ellos. Sin embargo, se las arregla para buscar unos minutos para mantenerlos informados sobre varios aspectos.

Y no solo para interactuar con sus fans, sino también para subir algunos videos en su perfil de Instagram en el que suele posar usando diferentes atuendos, muchos de ellos bastante reveladores. Además, también le gusta compartir lo bien que se siente con la música, bailando al ritmo de varias canciones.

Pero tal parece que este nuevo contenido que ha estado subiendo Jessica Cediel no ha sido del agrado de muchas personas en las redes sociales, incluida una “niña” que terminó llamándole la atención por el tipo de videos que ha estado manejando últimamente.

“Leí el mensaje de una niña súper linda, me mandó un DM y me dice como: ‘Jessi, o sea, yo te sigo, tu carrera, tu trabajo, tus proyectos, tus vainas, pero ¿por qué no cambias un poquito más tu contenido’, y yo como que ‘Oh my God’”, dijo la modelo en una de sus historias de Instagram.

Jessica Cediel está dispuesta a variar su contenido, pero a cambio de algo

Tal parece que Jessica Cediel estaría dispuesta a seguir la recomendación de la niña y darle un pequeño giro al tipo de videos que está publicando, pero tal parece que no será algo que ocurra de la noche a la mañana, ya que indicó que su fuerte no está en generar contenido, además de presentar su admiración a todos aquellos que se encargan de eso.

Sin embargo, se mostró abierta a realizar modificaciones en su perfil, pero a cambio de que sus seguidores le den sugerencias sobre el tipo de contenido que quieren ver, dejándole una caja de mensajes en su historia de Instagram.