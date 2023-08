‘Guajira’ del ‘Desafío The Box’, también piensa que Aleja ganó por suerte

Guajira del Desafío The Box recibió chaleco y desató la polémica al decir con quién quiere enfrentarse Foto: Captura de YouTube

‘Desafío The Box’ es un reality realizado por el Canal Caracol que está lleno de retos tanto mentales como físicos, por ende, los competidores y deportistas que se inscriben deben tener las capacidades y la mentalidad para afrontar los retos. Ahora que la temporada del 2023 finalizó y Aleja se coronó como campeona, hasta ‘Guajira’ piensa que su contrincante ganó por suerte.

Lea también: ‘Desafío The Box’: ‘Sensei’ invitó a todos sus compañeros, pero ‘Guajira’ decidió no ir, ¿por qué?

La última prueba de mujeres y de hombres estuvo bastante reñida, pues los dos campeones ganaron estándoselo junto a su contrincante en la última prueba de puntería, en donde la idea era coger unas bolsas de arena y tratar de voltear unos cuadros que hay en una especie de tabla.

Faltando tan solo dos cuadros para que ‘Guajira’ ganara la competencia, Aleja fue quien terminó más rápido y pudo correr a oprimir el botón que la coronó como la ganadora oficial del 2023. Sin embargo, muchos usuarios en internet afirmaron que ella había ganado por suerte y que no se merecía el título ni la plata.

Lea también: “Me haces la vida feliz”: una relación que creció en ‘MasterChef Colombia’ y trascendió la cocina

‘Guajira’ del ‘Desafío The Box’, afirmó que Aleja ganó por suerte

Ante esto muchos opinaron, entre esos ‘Guajira’, quien sin pelos en la lengua, decidió confesar lo que pensaba del campeonato de su compañera:

“Yo pienso lo mismo sin despertar el trabajo que hizo la ganadora porque estuvo super bien, se le dio y lo merecía, cualquiera de las dos que se lo ganara estaba bien. Pero aunque a muchos les disguste y aunque muchos digan ‘ay es que no fue suerte’, sí fue suerte, en ese tipo de competencia sí hay un ‘chin’ de suerte, porque si se pueden dar cuenta, precisión nunca me faltó, siempre le pegué a la ficha. Entonces, sencillamente la suerte no estuvo de mi lado, sí se necesita suerte duélale a quien le duela”, terminó por decir la competidora.