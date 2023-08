Así fue el choque de Diego Sáenz y ‘El Negrito’ en ‘MasterChef Colombia’

‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, pero también de sus grandes diferencias.

Al pasado capítulo 64 se trató de un reto de campo en el que tenían que satisfacer las exigencias de una quinceañera en lo que sería su celebración junto a sus familiares. Para la preparación dividieron a las celebridades en dos equipos: uno comandado por el actor Juan Pablo Barragán y el otro por el actor y cantante Karoll Márquez.

El equipo de Barragán quedó conformado por la actriz Carolina Acevedo, la actriz Daniela Tapia, el humorista Adrián Parada, el músico Diego Sáenz, el creador de contenido Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido como ‘El Negrito’, y la locutora Natalia Sanint.

El equipo incorporó en su preparación un pulpo que quedó a cargo de ‘El Negrito’ quien decidió echarle comino a una paella, lo que generó la critica del chef Jorge Rausch y más al recordarles que no se trataba de un risotto.

Luego llegó un patacón que no salió como se esperaba por lo que decidieron prescindir de él. A los minutos inició lo que sería el emplatado que era para 21 comensales, pero ‘El Negrito’ y Natalia Sanint fueron cuestionados por estar comiendo mango en ese momento.

“Si mi trabajo me permite comerme un mango, pues me lo voy a comer. A mí en ningún momento me dicen ven para que nos ayudes a emplatar. No yo estoy pendiente de mi arroz, él me ve comiendo mango y no sé si de pronto como él si está allá corriendo en su mentalidad dijo que ‘El Negrito’ no está haciendo un coñ@”

— ‘El Negrito’