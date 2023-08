Andy Rivera habla desde el hospital y envía mensaje a sus seguidores

Desde el año 2021 el cantante Andy Rivera ha estado sobrellevando una depresión de la que ha contado en diversas oportunidades en todas sus redes sociales. Recientemente sorprendió a toda su comunidad digital al mostrarse en una foto que publicó en sus historias de Instagram y en la que se le ve sobre la cama en una habitación de un hospital.

Con la imagen llegó una frase en la que se lee “tocó descansar” sin dar mas detalles algunos del motivo de la hospitalización y mas tarde se vio a su padre, el también cantante Jhonny Rivera, comentar algo al respecto. “Estoy un poco aburrido porque Andy está muy enfermo, desde antier está hospitalizado. No les había dicho, pero es por el mismo tema que él les ha venido contando en sus redes sociales”.

Ante esto las preguntas iban y venían con respecto a la situación que atraviesa Andy Rivera y ahora él es quien ha salido al paso por medio de sus historias de Instagram sobre la misma cama de la fotografía inicial para contar cómo va.

“Mi gente los amo, gracias por los mensajitos, por estar pendientes. Mi único consejo es que la salud va primero por encima de todo. Los amo” — Andy Rivera

Con una sonrisa y un aparentemente buen estado de ánimo precisó que ya sabía que estaría por un tiempo en el lugar y que ante eso preparó algunos contenidos musicales para compartirlos con toda su fanaticada.

“Mi gente, como yo sabía que iba a estar por aquí en off muchos días yo dije que no quería dejar a mi gente sin contenido. Hice por ahí unos cover, hice unos de banda, uno de Cristina Nodal, buen, no sé qué les gustaría ¿les gustaría que subiera uno hoy?”, agregó Andy Rivera.

Luego apareció en otra historia en la que al mover la cámara se veía a su madre Luz Mery Galeano y a su padre Jhonny Rivera con la frase “no me fallan”, esto en referencia a que ambos han estados en momentos similares.