Andy Rivera aconseja a sus seguidores con directo mensaje sobre las relaciones

De nuevo Andy Rivera continua activo en sus redes sociales mostrándole a su publico lo que pudiera ser nueva música, y es que en su más reciente post apareció cantando uno de los temas icónicos del despecho.

Se trata del éxito musical ‘Fuerte No Soy’ que popularizó Intocable hace 24 años cuando se apoderó de todos con un tema que identificó a miles de seguidores en el mundo por su poderosa letra que es una interpelación a una nueva oportunidad.

“Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar. Que me olvidé de los pequeños detalles, que te hacían vibrar, que me rodea una armadura de acero, difícil de penetrar. Sé que en verdad todo lo que estás diciendo, no lo puedo negar. Y me lastima en lo profundo del alma que tú quieras terminar. Mi mente loca al sentirte segura, no supo valorar todo el amor que tú me dabas me arrepiento creo que voy a llorar”, se ve y se escucha a Andy Rivera interpretar.

Pero junto al video dejó un pie de publicación que terminó siendo un llamado de atención a esas personas que al sentirse seguros de tener una compañía se olvidan de esos pequeños detalles que mantienen viva la llama del amor y que de repente en silencio empieza a apagarse hasta no tener una vuelta atrás.

“Por creer que ya tenemos a la otra persona en el bolsillo, que ya no necesita más muestras de amor, muchas veces la perdemos… y esa persona quizá ya hizo el duelo dentro de la misma relación y en el momento menos pensado, te dice adiós”, escribió Andy Rivera.

Como era de esperarse la publicación se llenó de diversas reacciones por parte de su comunidad digital entre quienes no conocían el tema y piden que haga el cover oficial. Así como quienes se identificaron con la situación y revelaron que vivieron cosas similares.