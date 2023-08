Aleja, ganadora del ‘Desafio The Box’, mostró sus ‘nalgas’ sin vestido de baño y sorprendió a seguidores

Aleja del 'Desafío The Box' criticada por escoger del uniforme de Omega para la última etapa Foto: Captura de YouTube

Alaja, la ganadora del ‘Desafío The Box’, decidió darse unas merecidas vacaciones en tierra caliente con varios de sus amigos y la piscina fue uno los lugares más visitados de la casa, así que aprovechó para ‘empelotarse’ y sorprender a sus seguidores con una divertida foto.

Luego de que la competidora ganara el reality, muchos comentarios se pudieron leer en redes sociales, sobre todo de muchas personas que no estuvieron de acuerdo con que ella fuera la ganadora de la temporada 2023, derrotando a ‘Guajira’ que fue una de las preferidas de toda la competencia.

Sin embargo, parece que a ella poco o nada le preocupan dichos comentarios, pues mientras todo el mundo seguía comentando sus post, ella estaba pasando un fin de semana con sus amigos.

Lo cierto es que por lo visto en redes sociales, la pasó muy bien, pues mientras estaba nadando en la piscina que tenía una pared de cristal, decidió bajarse la parte de abajo de su vestido de baño y mostrar su cola.

Dicha foto la compartió en sus historias de sus redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores con su cuerpo bien trabajado. Sin duda, la ganadora está disfrutando sus días luego de haberle callado la boca a más de uno con su campeonato en el ‘Desafío The Box’.

‘Guajira’ del ‘Desafío The Box’, afirmó que Aleja ganó por suerte

Ante esto muchos opinaron, entre esos ‘Guajira’, quien sin pelos en la lengua, decidió confesar lo que pensaba del campeonato de su compañera:

“Yo pienso lo mismo sin despertar el trabajo que hizo la ganadora porque estuvo super bien, se le dio y lo merecía, cualquiera de las dos que se lo ganara estaba bien. Pero aunque a muchos les disguste y aunque muchos digan ‘ay es que no fue suerte’, sí fue suerte, en ese tipo de competencia sí hay un ‘chin’ de suerte, porque si se pueden dar cuenta, precisión nunca me faltó, siempre le pegué a la ficha. Entonces, sencillamente la suerte no estuvo de mi lado, sí se necesita suerte duélale a quien le duela”, terminó por decir la competidora.