“Que lavado de dinero tan lindo”, le dicen a Epa Colombia por mostrar su lujosa casa en la Red

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, es una reconocida influenciadora y empresaria de la ciudad de Bogotá. ‘Epa Colombia’ se volvió viral hace años luego de compartir un video apoyando a la Selección Colombia y desde entonces no se ha detenido en la creación de contenido y en seguir creciendo en su empresa de productos de belleza en el país.

Lea también: Dos creadores de contenido colombianos que se destacan por sus videos de cocina ganaron Premio MTV MIAW 2023

Así es el lujoso apartamento de ‘Epa Colombia’ en Bogotá

‘Epa Colombia’ compartió a través de sus redes sociales el nuevo penthouse que adquirió en un exclusivo sector de la capital del país, en el barrio Salitre. “Yo decidí ser una mujer exitosa, una mujer que no se deja robar, una mujer trabajadores, gracias por comprar mis keratinas, es que pude salir adelante de una manera increíble”.

En la emisión del pasado domingo 06 de agosto el programa de televisión La Red, visitó el lujoso penthouse que ya tiene todas las remodelaciones y es el “hogar soñado” de la bogotana.

El presentador Carlos Vargas fue el encargado de visitar la casa de ‘Epa Colombia’, que en su entrada tiene una decoración que simula unas barras en madera. El apartamento tiene diferentes decoraciones y una gran sala con excéntricos cuadros que decoran cada espacio del lujoso apartamento.

Le puede interesar: “Estaba muy nerviosa”: Así fue la historia del primer beso entre Jenny López y Jhonny Rivera

En medio de la entrevista y el tour por su casa, ‘Epa Colombia’ indicó que lleva más de un año viviendo en el lugar. Cuando la mujer indicó que la remodelación del penthouse se demoró cinco meses, Vargas le preguntó por el significado de uno de los cuadros que tiene, de unas alas doradas. “Renací como el ave fénix, me tenían aplastada como una cucaracha y me levanté como el ave fénix”, a lo que siguió explicando de sus lujosas luces que caen en la mitad de la sala de estar.

El programa subió a su cuenta de Twitter el video en el que recibió muchos comentarios cuestionando la procedencia de los ingresos de la bogotana.

Que lavado de dinero tan lindo, — MONICA HERNANDEZ (@monicahavila) August 6, 2023

En el pasado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian) la investigó por lavado de activos. Así lo dejó saber la creadora de contenido en sus redes sociales, “ya me tenían en la mira. Estaba esperando que dijeran que todo salió bien, pero eso no lo van a decir, amiga” indicó en su entonces ‘Epa Colombia’.

Lea más: A mano armada y sin respeto: así robaron al padre ‘Chucho’, le hurtaron casi 60 millones

La Dian me venía molestando, ya había ido a mis bodegas, a mis peluquerías, y vio que todo salió muy bien. Yo estaba esperando que dijeran que todo salió bien, pero eso no lo van a decir. Me visitó la Dian. Vino la inspección de lavado de activos a investigarme... todo va a salir muy bien… Cuando llegó la inspección de lavado de activos y vi las cámaras de mi empresa, dije: ‘Dios mío’.

Días después la influenciadora aclaró que la visita había salido bien. “Amiga, estoy tan feliz. ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvo la entidad de lavado de activos en mi empresa? Bueno, te quería decir que todo salió tan bien. Estoy esperando que llegue al correo el certificado de que todo es legal. Te lo dije, amiga. No tengo nada que esconder”