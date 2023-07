Tildan de “loca” a Jessica Cediel por el incómodo video que subió sobre su vida como celebridad

Jessica Cediel ha vuelto a protagonizar una polémica escena en las redes sociales al mostrar algunos pormenores sobre su estilo de vida actual, dejando ver lo “difícil” que ha sido para ella ser una celebridad estos últimos días. Sin embargo, varios internautas la tildan de loca por mostrar un incómodo video para justificar esto.

La modelo ha estado en la mira de muchos internautas durante los últimos meses, recibiendo una gran cantidad de comentarios negativos en los que suelen criticarla por una gran cantidad de motivos, siendo uno de ellos su físico y su edad.

Otro de los motivos por los que suele recibir ‘palo’ en las plataformas digitales es por su actitud en algunos videos e historias que publica, criticando su forma de bailar, los reveladores atuendos que modela y hasta la han tildado de tener doble moral por ciertos comentarios que realiza.

Y si ben suele hacer caso omiso a este tipo de mensajes, en varias ocasiones le responde directamente a sus detractores con mensajes contundentes. Pero no suele detenerlos, ya que cada vez se vuelve más constante este tipo de actividades.

Y un ejemplo de esto está en un reciente video que Jessica Cediel publicó en su cuenta de Instagram en donde deja ver que debe despertarse a tempranas horas de la mañana y hacer una gran cantidad de cambios en su vestuario a propósito de su trabajo en los medios, indicando que a veces puede ser algo “difícil”.

En el clip se puede ver a la colombiana mudándose de ropa en varias ocasiones, dejando ver su figura en ropa interior en repetidas oportunidades mientras deja ver lo cansado que es este proceso. “Vestirse, desvestirse… play and repeat! Estamos pa’las que sea! 4 cambios de look por día”, escribió ne la descripción de la publicación

Pero tal parece que este video no ha sido del agrado de varios internautas, ya que tildaron a Jessica Cediel de “loca” por presentar un clip poco coherente entre lo que mostraba y lo que comentaba, indicando que no tenía mucho sentido la publicación.

“La verdad no entiendo el vídeo, de qué se trata? Qué quiere mostrar, demostrar? No sé”, “No entendí qué tiene que ver una cosa con la otra”, “Ella ya está medio loca, el video no tiene sentido, no entendí nada nada” y “Al principio no entendí, y al final tampoco” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el curioso post.