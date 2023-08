“Me dejó un gran odio”: Participante del ‘Desafío The Box confesó las consecuencias que dejó el reality en su vida

Guajira del ‘Desafío The Box’ habla tras su derrota Foto: Captura de YouTube

El ‘Desafío The Box’ es uno de los realities más icónicos del Canal Caracol, pues a lo largo de sus 17 temporadas se ha encargado de reunir a los mejores participantes en un mismo espacio con el fin de demostrar sus habilidades físicas y mentales con el fin de convertirse en los nuevos ‘Super humanos’.

Su más reciente temporada dejó como ganadores a Aleja y Sensei, dos de los participantes favoritos a lo largo de la competencia. Sin embargo, la gran mayoría de los concursantes no desaprovechó su oportunidad de aparecer en la pantalla grande para seguir más que activos en las redes sociales y por ende, adquirir una mayor visibilidad a través de sus respectivas cuentas.

Sin duda, quien más ha resaltado ha sido Maira Alejandra Padilla, mejor conocida como Mai a lo largo de la competencia. Por medio de su cuenta de TikTok, la participante decidió realizar un story time con el fin de revelar aquellas cosas que le dejó el ‘Desafío’, las cuales no resultaron ser tan positivas.

Padilla inició sus declaraciones indicando que compartía con sus fans esta historia mientras se preparaba para salir, resaltando que el enfoque estaría sobre el “odio” que ahora le tiene a las lentejas después de su paso por el reality. La concursante confesó que durante el primer ciclo, es decir, recién llegados al programa del canal Caracol, su equipo Gamma quedó de segundo lugar y por ende, tomaron la decisión de escoger las lentejas.

Asimismo, Mai aseguró que en principio tanto para ella como para sus compañeros la situación pintaba bien, pues tenían servicios y este conocido alimento, el cual solían cocinar: “El problema fue cuando llegó la prueba de sentencia y servicios, en donde perdimos”, reiteró la participante.

Maira Alejandra reiteró que en medio de la tristeza y decepción por haber perdido la competencia, tampoco tenían nada, siendo precisamente este el verdadero problema: “Nos tocó comernos las lentejas literalmente crudas con agua. Tenía muchísima hambre”. La bogotana resaltó que tuvo que remojar este alimento con líquido para poder consumirlas de la mejor manera posible.

Sin embargo, esta mezcla que por primera vez probaba ocasionó un daño en su estómago tanto así que terminó vomitando durante varias horas de la noche. Si bien, al otro día se sentía mucho mejor, su cuerpo le pedía alimento y por las condiciones en las que se encontraba no tuvo más remedio que seguir consumiendo lentejas crudas mezcladas con agua, pero al parecer, su cuerpo no reaccionó de manera negativa, sino que lo asimiló.

La participante confesó que debido a esta situación que tuvo lugar en el desafío ahora ni siquiera es capaz de oler las lentejas: “No las puedo oler, ni ver, no me gustan me producen vómito”. Asimismo, indicó que esto resulta ser muy triste para ella, ya que era una de sus comidas preferidas y por la cual sentía un gran cariño: “Las amaba con toda mi alma, entonces esto es, gracias Desafío”.

Finalmente, Mai dejó claro que el Desafío le había dejado un odio hacia las lentejas, aprovechando la oportunidad para preguntarles a sus seguidores si ellos serían capaces de consumir este alimento de manera cruda, teniendo en cuenta las condiciones de hambre por las que se encontraba atravesando.