Juli del ‘Desafío The Box’ mostró cómo quedaron sus glúteos tras salir de competencia

El ‘Desafío The Box’ llegó a su final tendiendo a Sensei y Aleja como los ganadores de la copa del 2023 en lo que fue la última temporada desde la Ciudad de Las Cajas, dejando así a Yan y Guajira como los subcampeones en un capítulo inolvidable.

Sin embargo, cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos de las montañas de Tobia y ese es el caso de Juli.

Recientemente la exparticipante que llegó a ser la capitana de la casa Beta publicó por medio de sus historias en la red social Instagram lo que fue el antes y después de su salida del ‘Desafío The Box’ en el que precisó que perdió 5 kg y que esto se evidenció en sus glúteos.

“Bajé 5 kg. Y sin nalgas. Si algo se me acabó en el Desafío fueron los glúteos” — Juli

El cambio físico de Julio del ‘Desafío The Box’

Precisó que una de las cosas que mas le cuesta es ganar masa muscular, por lo que los continuos ciclos de hambre que vivió —tras la reorganización de equipos que derivó de la prueba de capitanes— afectó de esa manera su figura.

“Me daba duro los entrenamientos ja ja ja a mí me encanta darle duro, pero llegué muy desgastada por tan mala alimentación (yo aguanté hambre medio Desafío), ja ja ja más la lesión de mi pierna que aún no estaba al 100 % curada. Me dolía un poco para entrenar, así que todo fue paso a paso, empezamos suave y fuimos subiendo el nivel”, se lee en la publicación de Juli del ‘Desafío The Box’.

Lo que se llevó Juli del ‘Desafío The Box’

Es de recordar que momentos antes de medirse en el repechaje y ser eliminada sostuvo una conversación con Yan en la que el tema fue la cantidad de dinero que se llevan de la competencia, y en la que él destacó que siempre fue la mujer con más dinero en la Ciudad de Las Cajas o al menos en su equipo.

Juli se fue con 59 millones 275 mil pesos, siendo así una de las mujeres que consiguió más dinero en competencia, además de la moto que indicó que rifaría entre sus hermanos y primos.