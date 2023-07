Karol G y los dardos que lanzó en el video de ‘S91′

Entre elogios y criticas ha sido recibido ‘S91′ de la cantante Karol G, pues el audiovisual es una canción que en palabras de la artista quiso hacer más allá del negocio y de los números.

A lo largo del tema Karol G va narrando las situaciones que ha vivido, como se ha defendido y la manera en la que ha salido de ellas, mientras se ven lobos a sus espaldas, así como nadando en medio de tiburones. Sin embargo, muchos se avocaron a cuestionar los elementos religiosos puestos como recursos en el audiovisual.

Por otra parte, Karol G buscó aprovechar su plataforma para expresarse, para compartir un mensaje y que el contenido del video es lo que quiere que interioricen las personas. El tema contiene parte de lo que es el Salmo 91, y que ha desatado la polémica entre los religiosos y los seguidores de la paisa.

“En un mundo donde la moda es que los artistas insulten a Dios y la cruz. Me da felicidad que usted la respete que Dios la bendiga”, “¿Qué tiene que ver el Salmo 91 con esta canción? Hablando de flow etc.... no, no, noo, no esto es inaceptable”, “A los religiosos se les olvida que si hacer lo que hizo ella está mal juzgar también lo está ya que quien único tiene ese derecho es Dios y su hijo”, “Como pueden jugar con algo tan sagrado un Salmo de la Biblia”, son algunas de las reacciones que destacan.

Al momento del lanzamiento mundial la cantante hizo una publicación en su red social Instagram en la que detalla el propósito del material y en ella deja claro que hay ha sido protegida de personas con malas intenciones hacia ella y dice que son lobas vestidas de ovejas, sin especificar de quién se trata. Además, aprovechó de dejar ver otro mensaje de empoderamiento espiritual, para quienes están afrontando momentos difíciles.

“La vida está llena de situaciones lobas vestidas de ovejas… pero siempre hay algo que te protege y que pelea a tu favor. No para ganar hay que ser el primero. Todos los días ganamos de formas diferentes sin ser ‘los primeros’. Todos somos capaces de nadar en medio de tiburones, es cuestión de la tranquilidad, de calma y de la confianza que tengamos en nosotros mismos. Cuando todo se hace con amor y con consciencia, tarde o temprano el resultado es el mismo: plenitud y con el alma fuerte como pantera” — Karol G

El video a menos de 24 horas de su lanzamiento ya se acerca a los 4 millones de reproducciones en su canal de YouTube mientras que en Spotify ya inicia su escalada en lo que promete ser un nuevo éxito de La Bichota.