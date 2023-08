Martha Isabel Bolaños dejó mal parado a RCN y se defendió de los ataques que recibe por MasterChef Celebrity

"No me importa si me ven que soy débil”: Martha Isabel Bolaños ante reto en 'MasterChef Celebrity Colombia' Foto: Instagram @marthaisabelii

Martha Isabel Bolaños es una de las actrices más famosas en el país teniendo en cuenta las diversas producciones de las que ha hecho parte como lo son ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Doña Bárbara’, entre otras. Actualmente, la caleña hace parte del reality de cocina del Canal RCN ‘MasterChef Celebrity’ en donde ha sido el centro de las críticas por sus declaraciones.

Si bien, al principio del programa Martha logró pasar desapercibida e incluso se convirtió en una de las favoritas por los televidentes. Desde hace varios capítulos la actriz ha sido el centro de las críticas no solo por el público sino también por sus propios compañeros quienes la han catalogado como “peleonera”, “grosera” y hasta “envidiosa”. Sin embargo, ella ha seguido enfocada en poder seguir preparándose con nuevas recetas.

Aunque a través de sus redes sociales había preferido no referirse al tema, luego de una cantidad de comentarios en su contra la actriz decidió referirse al tema sin problema alguno y aclarando que piensa frente a esta situación. Bolaños inicialmente reiteró que no entiende los ataques que recibe preguntándoles a los televidentes si ellos no tienen familiares, mamá, hermana, entre otros: “Es clarísimo de quienes no me quieren no van a entender a ustedes les gustaría que alguien que no los conocen entre a sus cuentas a atacarlas a ustedes le gustaría”.

Seguidamente, Martha Isabel resaltó que si así fuese verdad que es todo lo que dicen “odiosa, arpia, bruja, prepotente, envidiosa, echa mi$rd& o sea todo lo que se puedan imaginar”. Además, aseguró que si quienes se encargaban de escribir este tipo de actos resultaban ser personas maravillosas, pues uno da lo que tiene en el corazón independientemente de las actitudes que tenga ella: “A ustedes que les importa, en que les afecta, eso es ejemplar es amor”.

Bolaños reiteró que hay niveles de ignorancia y puede que se alborote más el avispero, pero pidió ver más allá, destacando que ella no se está justificando sus actitudes, pues ama lo que es sin importar las críticas que pueda llegar a recibir: “Que allá editen como se les dé la gana, que saquen de contexto o no saquen de contexto realmente soy así no lo puedo controlar”, reiteró la actriz.

Asimismo les pidió a sus ‘haters’ a concentrarse en sus vidas y dejar claro que este no resulta ser un acto de amor y mucho menos son quienes para decir lo que está bien y lo que está mal. Finalmente, reiteró que los mensajes no la afectan, pero piensa en su niña interior, pues esto ha traído consigo cosas positivas en su vida como lo es crecer en seguidores, volverse según ella, mucho más famosa y seguir estando presente en la pantalla grande.