Martha Isabel Bolaños llamó machista a participante de ‘MasterChef Colombia’

‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, pero también de sus diferencias y choques.

Puede leer: Natalia Sanint de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ no soportó la presión y terminó llorando

En uno de los más recientes capítulos, específicamente el 57, a las celebridades les tocó armar pareja para un reto creativo en el que sería cocinar dos preparaciones en un horno de aire, bajo una denominación de tiempo que no era igual para todos, ya que los intervalos eran de 30, 45 y 60 minutos.

Es así como la actriz Carolina Acevedo se juntó con el humorista Adrián Parada, mientras que la venezolana Marianela González con Juliana Galvis, el creador de contenido Mario Ruiz con el musico Diego Sáenz. Por otra parte, el actor Juan Pablo Barragán con la actriz Zulma Rey, que al verlos juntos empezaron las preguntas.

“Honestamente no lo escogí, fue la vida”

Pero la última pareja en conformarse fue la actriz Martha Isabel Bolaños con Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en redes sociales como ‘El Negrito’, pero algunos de los participantes, como Zulma Rey, aseguraron que ella lo obligó.

“Me sentí como que, obligado a trabajar con Martha, pero no es que no quiera, sino que en ese momento ella me llamó”

— ‘El Negrito’