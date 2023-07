Entre renuncias y peleas estos fueron los mejores momentos del ‘Desafío The Box’ 2023

Mejores momentos del Desafío The Box 2023 Foto: Captura de YouTube

El ‘Desafío The Box’ llegó a su final tendiendo a Sensei y Aleja como los ganadores de la copa del 2023 en lo que fue la última temporada desde la Ciudad de Las Cajas, dejando así a Yan y Guajira como los subcampeones en un capítulo inolvidable.

Puede leer: “Yo debería ser la campeona”: Guajira del ‘Desafío The Box’ habla tras su derrota

Durante los 65 días que pasaron los concursantes, 32 en un principio que se redujeron a cuatro, se vivieron no solo grandes competencias en el box amarillo, rojo, azul y arcoíris, sino muchas tensiones y momentos de convivencia que perdurarán en el tiempo.

Gema y el señor Sol

Gema fue la participante del ‘Desafío The Box’ que desde su resaltó entre los demás, y esto debido a su conexión con la naturaleza y la manera en la que agradecía cada logro que conseguía.

“Gracias mamá, gracias por cada sensación, gracias por cada emoción, te amo, gracias a mis entrañas, gracias, gracias a los niños, gracias a la humanidad, gracias a todos mis fluidos, gracias a mis venas” — Gema

Sus expresiones generaron un poco de escepticismo entre los demás miembros del equipo quieren miraron de manera sorpresiva y extraña cada una de las palabras. Mackarthur y Guajira parecen ser a los que más les ha chocado la manera en la que es Gema, pues la consideran exagerada.

“Gracias señor Sol. Una mariposa, gracias, te amo” — Gema

El corte de cabello de Gema

Los integrantes de Beta recibieron la visita de un peluquero, quien le cortaría el cabello a dos hombres y a una mujer después del castigo que les impuso Gamma al ganar la prueba de sentencia, premio y castigo.

Para elegir a la mujer que tendría que someterse al castigo, uno de los hombres hizo un sorteo con palos de madera y quien sacara el más corto de todos sería la escogida.

La primera en tomar uno de los palos fue Guajira y posteriormente la siguieron Valeria, Gema y Sara, respectivamente. Después de reunir nuevamente todos los palos, Gema fue quien cogió el más corto de todos y por ende era quien debía someterse al corte de cabello.

“Lo veía venir. Me hice una promesa. Y no me quiero ir diciendo que tiré la toalla y no hice nada por nadie” — Gema

En medio de su lamento, Gema le reprochó a Sara por no darlo todo en las pruebas y reiteró que no iba a dejar su sueño por un corte de cabello drástico.

La renuncia de Black

Desde la polémica que causó Ossa en el ‘Desafío The Box’ del año 2022 no se vivía un escándalo como el de Black, quien era el capitán del equipo Gamma. Y es que, si bien desde un principio él manifestó sus ganas de salir del programa con su intención de salir, argumentó una incomodidad que tenía con su equipo, por lo que hizo todo lo posible por salir.

La primera falta de ellas la cometió al tocar la piscina que generó una sanción a Gamma por la que tuvo que ir a pasar los días en la inhóspita playa baja y al insistir en su salida por lo que había pedido reiteradamente el chaleco de sentencia.

Pero Beta no lo complació, y por el contrario el chaleco recayó sobre Alpha lo que ató de manos al participante quien no vio mejor opción que salir de los límites de la casa desafiando así la normativa. Los equipos fueron convocados al box negro en el que algunos tuvieron la palabra para opinar al respecto siendo Gema quien más directo habló por la situación.

“No te voy a tapar, tienes que ser responsable de tus acciones, de tus actos. Es tu show, tú armaste este show” — Gema

Como castigo el equipo fue enviado a la playa baja, lo que generó la molestia colectiva, debido a que sus compañeros le advirtieron que las consecuencias iban a repercutir sobre los demás.

“La verdad que es injusto, él hace las cosas y no debería ser así” — Flaca

Pero por más que insistieron no lograron detenerlo, por lo que el participante decidió seguir al frente y violar las reglas.

“Quiero renunciar, no quiero estar más acá” — Black

Tras manifestar su renuncia seguidamente la presentadora Andrea Serna le pidió que abandonara la Ciudad de Las Cajas.

“Y ahora se va como una cobarde” — Matheus

Yan y la destrucción de ‘El Cubo’

Una visita a ‘El Cubo’ del ‘Desafío The Box’ nunca había salido tan costosa y reparar los daños es una cifra millonaria por lo que se convirtió en una de las peores borracheras. Yan de Beta y Flaca de Gamma en el ‘Desafío The Box’ finalmente tuvieron la oportunidad de conocer el anhelado lugar llamado ‘El Cubo’ en el que las comodidades, atenciones y comida no faltan.

En medio de los brindis, promesas y de incluso jugar a que eran los ganadores del ‘Desafío The Box’ algo se comenzó a salir de control. Y es que en medio de una crítica y evidente borrachera Yan empezó junto a la Flaca a lanzar cosas desde el balcón al jacuzzi externo del lugar, que incluyó sillas, lámparas, botellas entre otras cosas ocasionado daños y destrucción en el lugar.

Las imágenes vistas en el capítulo dejaron atónita a la comunidad que sigue al ‘Desafío The Box’ y en los últimos minutos del capítulo llegó el reclamo por parte de Andrea Serna delante de todas las casas de la Ciudad de Las Cajas. Y les pidió 50 millones de pesos por los daños.

El beso de Juli y Sara

En la casa Alpha y Beta muchas veces las cosas elevan la temperatura por la sensualidad, picardía y erotismo con el que seducen a los televidentes con sus particulares juegos y convivencia.

Y es que, si bien Alpha acostaron a Aleja en ropa interior sobre la mesa para llenarle el cuerpo de sirope y chantillí para que los hombres y una mujer les pasara la lengua, ahora dieron un paso al frente y no fue otro que nadar desnudos en la piscina. Aleja se despojó de su ropa y Rapelo también en medio de los gritos de Sensei y Cifuentes mientras creían que no se atreverían a hacerlo.

El capitán Ricky, Byron, Escudero, Kate, Sara y Juli decidieron jugar con una botella a “verdad o reto” en el que pasaron muchas cosas y también revelaciones candentes, pues cada quien se confesó cuando le tocó su momento.

Sara le preguntó a Byron si de verdad no tenía a otra persona en mente para llevar a ‘El Cubo’ además de Cifuentes, a lo que respondió que en efecto su otra opción es Valeria. Seguidamente él le preguntó a ella su primera opción para ir al romántico lugar y la respuesta lo dejó atónito, pues se trata de él. Pero luego le tocó a Juli lanzar la botella que recayó sobre Sara y el reto, dejó a todos sorprendidos y más cuando lo consumaron.

“Te reto a que me des un pico” — Juli

La borrachera de Sensei y Escudero

Alpha se alzó con una de las pruebas de sentencia, premio y castigo mientras estaban en playa bajo por decisión unánime ante la racha de perdidas. Y en el ‘Club House’ de la Ciudad de Las Cajas los esperaba Gabriela Tafur con un sin din de disfraces.

Es así como al pasar las horas las cosas de salieron de control y el capitán de Alpha le regaló a sus seguidores uno de los mejores momentos del ‘Desafío The Box’ que no fue más que verlo de manera distinta a como siempre se le ve sereno y muy serio. Sensei preguntó hasta qué había pasado la noche anterior y las mujeres del equipo no dudaron en decirle que fue lo que hizo.

En la casa Beta Escudero y Juli fueron los invitados de Alpha al ‘Club House’ mientras la exparticipante Kate, Sara, Yan y Ricky cumplían el castigo de dormir sobre una cama de piedras toda la noche.

Escudero se la pasó tan bien en la fiesta que llegó prácticamente dormido de la ebriedad a cumplir castigo sobre las piedras, por lo que demostró que borracho duerme donde y como sea.

La pelea de Guajira y Juli

En el box amarillo los reclamos empezaron cuando Guajira obstaculizaba el avance de Beta, por lo que en momentos fue impulsada por ellos, por lo que Juli decidió hacer lo mismo interponiéndose en el carril de Gamma.

“Si es malintencionado muñeca y tú lo sabes” — Juli

“No hay nadie más tramposo que tú, eres tramposísima” — Guajira

Tras el primer roce Alpha, que llevaba ventaja, avanzó de manera directa, mientras Beta y Gamma seguían atrás. Momentos más tarde por pocos segundos Beta casi alcanza a Alpha para quedarse con el bienestar que tanto necesitaban al estar en la denominada playa baja luego de un desencadenado aguacero.

Al llegar al llegar al pódium Andrea Serna les cuestionó ambas sobre lo sucedido en el arrastre bajo a lo que Juli respondió que le pareció poco ético viniendo de una deportista. Precisó que a ella le pareció mal que si su equipo la estaba necesitando ella no estuviera con ellos.

“También me parece como algo doble moral lo que maneja Guajira. Obviamente se lo digo con todo el respecto, con todo el cariño, estoy utilizando las mejores palabras, no estoy ofendiendo. Me pareció un poco infantil la manera de proyectar sus acciones conmigo” — Juli