“Hijo ejemplar”: Claudia Bahamón envió conmovedor mensaje a Mario Ruiz por su temprana eliminación de ‘MasterChef’

La eliminación del reconocido creador de contenido de Masterchef Celebrity Colombia , dejo consternados a los seguidores del reality de RCN Televisión, luego de que Ruiz no lograra convencer a los jurados con la preparación de su hamburguesa; incluso las reacciones por la temprana partida del competidor conmovió a la presentadora Claudia Bahamón, quien le compartió su afecto por medio de sus redes sociales.

La decisión de Mario, de optar por una receta sencilla, pero llena de sabores, le constó su permanencia en el concurso culinario, ya que su versión de este platillo reconocido mundialmente, solo estuvo compuesta carne y aguacate, lo cual no fue suficiente para complacer los paladares de Christopher Campertier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Claudia Bahamón envió conmovedor mensaje a Mario Ruiz por su eliminación de ‘MasterChef’

En los episodios que compartieron Bahamón y Ruiz en el set, los televidentes del programa fueron testigos de la relación amistosa y fraternal que la presentadora y el influencer mantenían; muestra de esto fue la manera en que ‘Clau’ alimentó con sus propias manos al creador de contenido de 28 años de edad en el capítulo 57 ; joven que con su boca le arrebató un pequeño trozo de mango a la huilense.

“Quiero aprovechar este momento para recordarte y/o dejarte muy claro que soy más fan de tu mamá que de ti por tu culpa. Porque tú te has encargado con el amor que le profesas que eso pase. Quiero que mis hijos cuando sean grandes me amen y me cuiden como tú lo haces con ella. Eso es lo más lindo que me llevo de ti. ¡Hijo ejemplar!”, fueron las palabras de la mujer de 44 años, con los que despidió al cocinero que colgó su delantal negro el pasado miércoles 2 de agosto.

