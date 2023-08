“Cuerpo de niño”: Felipe Saruma mostró su cuerpo tras adelgazar y no lo perdonaron

Felipe Saruma terminó convirtiéndose en el blanco de las críticas luego de que mostrara cómo quedó su figura luego de algunas sesiones de entrenamiento que ha llevado a cabo durante las últimas semanas, dejando ver que adelgazó varios kilos en el proceso. Sin embargo, muchos internautas se enfocaron en un detalle más allá, haciendo chistes sobre sus resultados.

Previo a esto, el creador de contenido había recibido varios comentarios negativos de los usuarios de las redes sociales en relación a su aspecto, dejándole saber que tenía un poco de sobrepeso y que ya le urgía empezar a hacer ejercicio y cuidar su alimentación.

Puede leer: ¿Andrea Valdiri está embarazada?: Así reaccionó Felipe Saruma cuando la confrontó

Es por eso que al igual que su esposa, Andrea Valdiri, el colombiano también se sumó a un reto fitness que consistía en una serie de ejercicios y una dieta especial para eliminar grasa corporal, además de tonificar y marcar los músculos, dejando ver a través de sus historias algunas imágenes sobre esto.

Así que para darle publicidad al reto de su pareja y para demostrarle a sus seguidores cómo luce después de tanto trabajo, Felipe Saruma decidió grabar un video frente al espejo con el torso desnudo dejando ver los resultados de su esfuerzo, indicando que aún faltan detalles que mejorar.

“Quería compartirles algo que para mí fue de mucha satisfacción, yo les conté que inicié un proceso para adelgazar y ya llegué a mi peso ideal. Estoy en 79.8 [kilos], ahí llevo un poquito más de un mes. Ahora estoy en otro proceso y es el de marcar, pero para mí no saben la satisfacción que me da porque me lo propuse”, dijo feliz el joven.

Lea también: Gira mundial ‘Valdiri’: así será el costoso viaje que hará Andrea Valdiri junto a su esposo por su cumpleaños

Los comentarios contra Felipe Saruma no se hicieron esperar

Si bien el creador de contenido se mostró muy alegre por su logro, en las redes sociales los comentarios tomaron un rumbo distinto, ya que varios usuarios de Instagram no tardaron en dejar mensajes negativos en relación esto, la mayoría indicando que con su nueva figura parece un adolescente.

“Cuerpo de niño de 13 años”, “Quién hace el papel de hombre en esa relación? Yo creería que la ‘señora’”, “Ahora si que parece sobrino de Andrea V” y “No inspira ni un mal pensamiento, no cuadra con la Machi” son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Y además de recibir críticas sobre el aspecto de su figura, otro grupo de internautas aseguran que el resultado de Felipe Saruma no es producto de una serie de ejercicios sino de una cirugía o una liposucción, indicando algunos argumentos para desmentir las declaraciones del joven.