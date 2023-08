Como toda una estrella: ‘Guajira’ del ‘Desafío The Box’ llegó en tremenda camioneta a evento con sus fans

guajira de el desafío the box

‘Guajira’ fue una de las participantes del ‘Desafío The Box’ preferidas de la temporada del 2023, no solo por su fortaleza física, sino también mental, sobre todo a la hora de crear estrategias en la competencia para llegar más lejos. A pesar de que la atleta no ganó, ahora es tratada como toda una estrella.

La participante fue muy criticada por su manera de ser, pues lo cierto es que ella podía ser muy dulce, pero también bastante fuerte y con carácter a la hora de hablar con sus compañeros y exigir compromiso y competencia, pero espectadores colombianos aseguraron que no tenía la mejor personalidad y a veces podría llegar a ser mala persona.

Sin embargo, su proceso la llevó a ser la subcampeona del ‘Desafío The Box 2023′ y salió con plata, premios y muchos seguidores que la admiran.

Fue precisamente lo que se demostró cuando ‘Guajira’ llegó a conocer a varios de sus seguidores en Dibulla, Guajira, pero no llegó como cualquiera, sino que llegó montada en tremenda camioneta de vidrios negros que dejó a todos con la boca abierta.

El encargado del evento le abrió la puerta y la competidora se bajó a dar abrazos, pues había muchas personas que la estaban esperando.

No hay duda de que pasó lo que ella dijo, pues a pesar de sus detractores, ‘Guajira’ salió con tanto reconocimiento que incluso la nominaron a unos premios.

‘Guajira’ nominada a importantes premios como influencer del año

La subcampeona del ‘Desafío The Box’ compartió la gran noticia de ser nominada por los Insta Fest Awards como mejor atleta influencer del año. ‘Guajira’ reveló que estaba muy feliz y se sentía muy honrada de haber sido nominada.