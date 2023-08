“Ya me dieron 30 vueltas”: Érika Zapata confesó que está más enamorada que nunca y dio pistas de quién se trataría

Érika Zapata es una famosa comunicadora social y periodista, quien desde hace varios años se ha convertido en una de las principales figuras de Noticias Caracol, siendo corresponsal en Medellín y también siendo parte del programa ‘La Finca de Hoy’.

La periodista quien además de estar en la pantalla grande también ha estado muy activa en sus redes sociales en donde ha buscado adquirir una mayor visibilidad y por ende, poder compartir con varios de sus seguidores. Especialmente, esto se ha dado a través de su cuenta de Twitter, donde revelado aquellos momentos de emoción, de tristeza y hasta de preocupación.

Y es que desde hace varias semanas, la paisa viene generando intriga en sus fans debido a sus amorosos mensajes, los cuales para muchos significarían que esta en medio de una relación. Aunque en pasadas ocasiones decidió borrar el tweet donde revelado parte de esta información, hace pocos horas a través de la misma plataforma confirmó su situación sentimental. Erika inició sus declaraciones indicando: “Muy orgullosa, yo decía que no me enamoraba de nadie”.

Seguidamente, la periodista reiteró que sus amigos y demás seres queridos terminaban refutando sus palabras, teniendo en cuenta que este se trataría del primer amor de la paisa, lo cual cambia sí o sí su manera de pensar y por ende, de vivir el amor: “Los demás me decían que cuando me enamorara me iban a dar tres vueltas”, reiteró Erika.

Asimismo, la periodista destacó: “Me han dado como 30 vueltas”, lo cierto es que sus declaraciones no pasaron desapercibidas por sus seguidores quienes no dudaron en referirse al tema, indicando que están felices porque el corazón de Erika ya esté ocupado y según sus declaraciones, más feliz que nunca. Sin embargo, no dudaron en preguntarle cual sería el afortunado del que está tan enamorada. Pero, la misma situación anterior se volvió a presentar, pues luego de recibir algunas reacciones y comentarios Erika tomó la decisión de eliminar el tweet desatando aún más dudas entre sus fans.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Érika Zapata que borró?

Érika al principio del mes de julio se refirió a su cuestión amorosa, de manera inesperada. Lo cual ocasionó sorpresa entre sus fans, teniendo en cuenta que durante varios meses la han relacionado con su colega y amigo Sebastián Palacio, quien también es corresponsal en Medellín, pero en repetidas ocasiones ambos dejaron claro que sostienen un fuerte vínculo de hermandad, pero nada más.

En cuanto a las declaraciones a través de sus redes sociales reiteró: “Estoy enamorada. Los días son más bonitos así”, reiteró Zapata. Sin embargo, horas más tarde tomó la decisión de borrar el mencionado tweet. Por lo pronto, sus seguidores esperan que en los próximos meses la periodista se refiera al tema y muestra quién sería su nuevo amor, ya que este no estaría relacionado con su labor dentro del canal Caracol.