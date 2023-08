“Si lo denuncio no pasa nada”: Ana Sofía Henao teme por su vida y por la de su familia por culpa de un acosador

“Esta es una situación muy peligrosa”, fueron algunas de las palabras evocadas recientemente por la reconocida modelo paisa en sus Historias de Instagram; lugar en el que le dio a conocer a sus 1,4 millones de seguidores que desde hace ya varios meses es víctima de un individuo que con sus acciones ha vulnerado su intimidad y la de varias personas de su núcleo cercano.

“Si lo denunció no pasa nada. Tiene una orden, pero a cada lugar que me muevo tengo que ir a la estación a decir que tiene una orden, para que me den un papel. Se hace un poquito engorroso”, enfatizó la mujer que recientemente protagonizó el video musical del tema ‘Reloj’, realizado en colaboración entre Maluma y Blessd . Ante la falta efectividad de las autoridades con su denuncia y el hecho de que el sujeto continúa con sus actos, la modelo antioqueña decidió compartir con sus seguidores la manera en que delinque este hombre, para que lo tengan en cuenta y denuncien estas situaciones.

Ana Sofía Henao pide ayuda a sus seguidores para enfrentar a acosador

“Él cambia de usuario en redes y se pone nombres de mujer, pero sigue escribiendo las mismas historias. No solo me hostiga a mí, también lo hace con miembros de mi familia. Si alguien sabe qué más puedo hacer y cómo más puedo actuar, ayúdenme, no quiero que esta situación tenga otro tipo de consecuencias”, manifestó la antioqueña, quien añadió que lleva varios años siendo atormentada por este acosador, del que asegura tienen un problema mental que es conocido por las autoridades que conocen sobre su caso.

