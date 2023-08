Aníbal Conrado se la dedicó a Dj Duque: “¿Será que la Economía Naranja lo dejó mondao?”, opinó

Aníbal Conrado , el personaje que encarna el actor Pedro Palacios parodiando a los políticos de colombianos de nuevo demostró que está atento a la actualidad nacional y no perdió la oportunidad de dedicarle uno de los populares videos en Tik Tok a la fotografía del expresidente Iván Duque en su faceta como DJ. El video ha generado cientos de comentarios en redes.

“Oye pa ¿cómo te pareció la de Duque (risas) ahora es dizque DJ (risas) nojoda, tremendo tipo ridículo. Oye ¿será que la Economía Naranja lo dejó mondao? yo no creo. A medio país sí, pero a él no”, afirmó Aníbal Conrado el político más honrado.

Aníbal Conrado habló de Dj Iván Duque en Tik Tok

El actor también quedó sorprendido por el nuevo emprendimiento musical del exmandatario de los colombianos. “Yo no creo. Cuatro años que estuvo allí (hace ademán de agarrar algo) y me va a decir que está mondao. Sí es así, culo de hueva. Yo sí lo escuché en una entrevista que dijo, nojoda que estaba en un proyecto musical, pero yo me imaginé que estaba patrocinando una sinfónica y a unos muchachos talentosos de este país los estaba ayudando con todos los contactos que el man tiene por allá en Estados Unidos con ese poco de gringos locos, pero el man salió ahora dizque DJ. Nojoda pa’ mamarte tu pescozón”.

Y hasta lo comparó con la modelo y ahora intérprete de la electrónica Natalia París . “Nojoda el que quedó jodido fui yo porque ahora pal cumpleaños yo pensaba contratar a Natalia París. Ahora no sé si contratar a Natalia París o a DJ Duque (risas)”.

La pinta de Iván Duque en la foto también dio de qué hablar al popular personaje de Chepe Fortuna. “Y lo peor es que sale con camiseta talla S toda apretada, tronco de ridículo, entiérrate la L (risas) te das cuenta es que dan papaya y después dicen que uno es hablador”, concluyó.