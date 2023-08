Maluma y el noble gesto que tuvo con un repartidor de comida que lo dejó llorando

Maluma dejó impresionados a sus seguidores tras mostrar en un emotivo video cómo terminó sorprendiendo a un repartidor de comida que fue a llevarle un pedido hasta su casa, dejando ver que la reacción del trabajador fue de mucha emoción. Sin embargo, hubo opiniones divididas tras esta acción.

El cantante se ha mantenido muy activo durante los últimos días en las redes sociales, mostrando parte de su gira por Europa, detalles de otros proyectos musicales, además de una que otra ocurrencia o anécdota divertida en la que su sentido del humor y picardía se roba las miradas.

Y ahora que está de vuelta en su casa, el artista ha estado pasando algunos días de relajación en el que no solo le ha dedicado tiempo a su familia, sino también a su bienestar. Y parte de esto se centró en un hot dog que el joven ordenó por delivery, rompiendo un poco con su dieta para darse un gusto.

En el video compartido en su cuenta de TikTok se puede ver al intérprete de ‘Felices los cuatro’ recibiendo a un repartidor que lleva su comida, dejando ver lo impresionado que estaba de que su cliente terminara siendo Maluma. El trabajador lo saluda y termina despidiéndose cordialmente.

Pero el cantante no pudo evitar ver que el repartidor estaba llorando de la emoción, por lo que decidió llamarlo para que subiera nuevamente a tomarse a una foto con él junto a su pedido. Al despedirse, el cantante se mostró muy complacido por la buena acción.

Las redes se encendieron por la acción de Maluma

A pesar de que el colombiano se sintió muy bien al protagonizar esta noble escena junto al repartidor de comida, varios de sus seguidores no pudieron evitar sentirse incómodos por la situación, criticándolo porque no le dejó propina.

“No le dio propina al domicilio”, “Pero dale 5 mil dólares”, “Qué tacaño Maluma, qué pasó con la buena propina” y “Cuidao se le descuadra el mercado por darle propina, tacaño” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video de TikTok.

Sin embargo, algunos usuarios de esta plataforma defendieron a Maluma indicando que por el hecho de no darle efectivo no significa que no le dejara propina, destacando que a través de las apps de delivery se puede dejar un porcentaje de manera digital.