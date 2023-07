‘Fanático’ confunde a J Balvin con Maluma y la reacción del cantante no tuvo precio

J Balvin se llevó una gran sorpresa, ya que un ‘fanático’ se acercó hasta él para pedirle una foto. Sin embargo, el cantante no pudo evitar reaccionar de una manera bastante curiosa al notar que lo habían confundido con Maluma.

El colombiano ha dejado claro en las últimas semanas que ha estado sumamente ocupado brindando una gran cantidad de presentaciones en diferentes países, encantando a sus seguidores con su música y la puesta en escena que termina deslumbrando a muchos.

De hecho, Maluma también compartió con su paisano en una de sus recientes presentaciones sorprendiéndolo sobre el escenario y dejando ver que atrás quedó esa vieja rivalidad, y que ahora solo hay respeto y camaradería entre ellos. También subieron la temperatura al rasgarse la ropa en plena presentación.

Pero más allá de su música y su hermandad, tal parece que hay un aspecto que también une a este par de artistas, y es su parecido físico.

Y una referencia a esto se puede ver en un evento cómico que vivió J Balvin con un ‘fanático’ quien no dudó en acercarse a él para pedirle una foto. Solo que, para sorpresa del intérprete de ‘Mi gente’, el hombre pensó que se trataba de Maluma en persona.

En el clip compartido por J Balvin en sus historias de Instagram se puede ver a su ‘fan’ emocionado por tomarse una foto con él. Pero la persona que está grabando la escena le pregunta quién es el famoso en cuestión, a lo que responde que es Maluma.

Ante esto, Balvin no puede contener la risa por el curioso evento y hace un chascarrillo para la cámara al decir una de las famosas frases de su paisano: “Maluma baby. Don Juan”.

En las redes sociales, los comentarios sobre esto no se hicieron esperar, destacando la buena vibra del cantante por seguir el juego y no molestare por la confusión: “Lo mejor es que se ríe y no lo contradice, su buen humor”, “Casi de con el nombre”, “Se ve que es todo un fan”.