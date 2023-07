Natalia Sanint de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ no soportó la presión y terminó llorando

‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, pero también de sus debilidades.

En el reto de eliminación del pasado jueves 27 de julio inició con el pasillo de honor para los portadores de delantal negro antes de conocer que debían salir de su área de confort y hacer una preparación con tortillas, que debían ser las protagonistas y que estas debían ser saludable.

El músico Diego Sáenz, la actriz Zulma Rey, la actriz Martha Isabel Bolaños, la actriz Juliana Galvis, la exreina de belleza Laura Barjum y la locutora Natalia Sanint tenían un total de 45 minutos para la preparación.

Pero no todo era como se esperaba, pues por primera vez se vio a Natalia Sanint en un quiebre emocional al haber botado la receta y hacer una preparación que la sacó de su zona de confort, pues confesó que no come saludable.

La alegre locutora —quien en más de una oportunidad ha hecho una imitación de los participantes, la presentadora y los chefs— recibió ayuda de las celebridades que estaban inmunes en el balcón para sortear la preparación con la que buscaba sacarse del delantal negro.

Sin embargo, en medio de la corredera, la presión de escoger el plato perfecto para presentar y la duda sobre si lo que había hecho sabía bien o no, la llevaron a llorar en su estación.

“Quiero pedirle perdón a mi familia por esto, a mí no me gusta esto, yo no soy así” — Natalia Sanint

Natalia Sanint es una de las participantes que mas ha crecido en la competencia, cosa que Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch se lo han hecho saber y algunas veces ha sorprendido en el atril cuando presenta sus platos.