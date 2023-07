De besos a bloqueos: a Sara Uribe ‘se le fue la lengua’ mientras estaba pasada de copas

Sara Uribe habló de más en sus historias de Instagram, compartiendo entre juegos y copas algunos curiosos y atrevidos mensajes. Desde confesiones sobre sesiones de besos hasta un contundente ultimátum publicó la joven en diversos clips, dejando en evidencia que estaba influenciada por el alcohol.

La presentadora se ha presentado como una mujer muy independiente, mostrando en más de una oportunidad lo mucho que trabaja para mantener un buen estilo de vida tanto para ella como para su hijo, Jacobo.

Sin embargo, en diversas ocasiones ha dejado claro que está en busca de una pareja con quien compartir, mostrándose muy abierta a recibir pretendientes en su vida. Pero debido a su apretada agenda laboral y maternal no tiene tiempo para conocer nuevas personas.

Pero sí se las arregla para encontrar tiempo libre para pasar con algunas personas allegadas a ella, compartiendo en una serie de historias de Instagram lo bien que lo pasó durante una noche de chicas en casa.

Y durante esta sesión, aprovechó para confesar un par de detalles atrevidos en estas publicaciones, como por ejemplo, algunos pormenores de una de las chicas que estaba presente en la reunión: “una de aquí se quiere besar como ‘6ix9ine’ y Yailin”.

Sara Uribe y sus amigas confesaron más detalles íntimos

El juego de ‘una de aquí' continuó después de la comprometedora confesión de la modelo, pero en esta oportunidad participaron las cuatro chicas, dejando ver que una de las afirmaciones pertenece a la vida de Sara Uribe.

“Una de aquí los en***ó con panela en la cosita. Una de aquí la tenían como papa en tenedor esta mañana. Una de aquí pensó que estaba en embarazo en estos días. Una de aquí tiene un novio más tóxico que Anuel”, dijeron las mujeres en una historia.

Además, cuando el alcohol estaba empezando a hacer efecto, la presentadora envió un mensaje misterioso en una de sus historias, informándole a uno de sus contactos que lo bloquearía porque no le prestó atención a uno de sus mensajes: “a partir de hoy quiero decirte que estás bloqueado porque no me contestaste”.