Sara Uribe dejó por el piso a Feid y lo tildó de agrandado por no responder sus mensajes

Sara Uribe no se contuvo al confesar qué opina del cantante conocido como Feid, declarando en un programa que desde que empezó a obtener fama y reconocimiento se fue olvidando de ella, al punto de que la ha estado evitando y le ha dejado varios mensajes “en visto”.

El artista ha tenido una racha de éxito durante los últimos meses, conquistando buenos puestos en carteleras musicales de prestigio, además de ganar una gran cantidad de nuevos seguidores. También ha estado en boca de muchas personas por su presunto romance con la cantante Karol G, quienes no han ocultado muy bien su supuesto amorío.

Puede leer: Karol G marcó territorio con sugestivo comentario en una foto de Feid y las reacciones no se hicieron esperar

Por su parte, Sara Uribe también ha gozado de una temporada bastante movida en lo que respecta al trabajo, publicando con frecuencia las diversas pautas publicitarias en la que ha funcionado como modelo, además de ser presentadora de un par de eventos en los últimos meses.

Y a propósito de esto, la joven ahora tiene su propio espacio en un programa en plataformas digitales junto a otras figuras de las redes sociales. Y es en esta oportunidad que aprovechó para contar un poco sobre Feid, indicando que lo conoce desde hace mucho tiempo, pero tiene una buena temporada sin tener una conversación con él.

“Ya ni me contesta. Yo es que: ‘ey, mono, felicitaciones, qué bueno, qué bacano’. Y antes me decía: ‘mor, subime esta cancioncita’”, confesó la colombiana, mientras revelaba que conoció al artista porque era novio de una amiga cercana, y que en esa época él le pedía ayuda para dar a conocer su música.

Lea también: Sara Uribe y su mensaje como Barbie que desató la polémica en redes

Feid dejó en visto a Sara Uribe

Durante el programa, la modelo contó que irónicamente ahora que tiene más fama, es ella quien le escribe para felicitarlo, pero que de momento no ha recibido una respuesta del cantante.

“Ni me sigue. Vea, me dejó en visto. ‘Mor, me siento orgullosa de todo lo que está pasando, qué chimba, qué Dios te siga bendiciendo’. Más ignorada”, dijo con pesar Sara Uribe.

Finalmente contó que este mensaje data de 2018, y que desde ese entonces ninguno de los dos se ha vuelto a comunicar, mientras que sus compañeros bromearon con el hecho de que ahora Feid es conocido como ‘Ferxxo’, y que el nuevo nombre le trajo nuevas amistades.