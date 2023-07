“Sentía que no lo merecía”: JuanDa generó nostalgia al mostrar recuerdo agridulce de su depresión

El influenciador JuanDa, que cuenta con más de 5 millones y medio de seguidores en Instagram y casi dos millones de suscriptores en YouTube, es una de las personas en la vida pública colombiana que más se han ganado el cariño de la audiencia. Sin embargo, él no para de recordar jocosamente la oscura época de la que acaba de salir, tras pasar varios meses con profunda depresión e intentos de quitarse la vida. Esta vez sacó a relucir un recuerdo que tiene con la nostalgia viva a más de uno.

Los más de 5 millones de seguidores que JuanDa tiene en Instagram quedaron a la expectativa tras su desaparición de las redes sociales y hace poco volvió a interactuar contando la dura época que vivió y en la que estuvo a punto de quitarse la vida.

Lea también: Sigue la exposición de infidelidades: Ahora revelan que Camilo Triana le fue infiel a Juanda con un seguidor

Incluso, JuanDa contó las experiencias vivió en un hospital psiquiátrico, en donde recibió tratamiento y estabilización para poder continuar con su vida. Aunque sigue padeciendo de depresión, ha contado que ahora está mucho mejor y tiene ganas de vivir y seguir compartiendo su contenido de humor con sus seguidores.

En las últimas horas, el influencer y youtuber reveló que nunca había destapado sus placas de YouTube, por pasar los 100.000 y 1 millón de suscriptores, porque sentía que no las merecía. “De chiquito siempre veía a los youtubers abrir esto (...) Yo tenía guardado esto hace tres años y era porque sentía que no me lo merecía, solo tuve suerte y ya. Y sí, tuve suerte ¿Por qué me voy a dejar de felicitar por eso? La vida es muy mierda como para cuando a uno le da medio bonito. Siéntase merecedor de lo que lo hace feliz”, dijo en sus historias de Instagram.

Le puede interesar: No tenía ventana, ni luz: el duro trato en hospital psiquiátrico que contó JuanDa

Además, compartió un recuerdo de cuando en un video de YouTube de hace 6 años mostró, a modo de broma, su placa de 2 suscriptores. JuanDa no dejó de demostrar que ahora está mucho mejor y llegó recargado de mensajes positivos y de resiliencia para sus seguidores.